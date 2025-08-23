본문 바로가기
Dim영역
알립니다
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

부고

[부고]조용국(빙그레 홍보담당 상무)씨 모친상

입력2025.08.23 14:43

수정2025.08.23 14:46

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

▲김애자씨 별세, 조용국(빙그레 홍보담당 상무)씨 모친상 = 22일, 한양대학교 구리병원장례식장 VIP호실, 발인 25일 오전 5시30분, 장지 성남영생원. ☎ 031-566-2040




AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국처럼 해달라"…처음엔 반대하더니 이젠 '한국식 분단' 원하는 우크라 "한국처럼 해달라"…처음엔 반대하더니 이젠 '한국... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'극한 가뭄' 강릉서 기우제…"제발 강릉에 비를"

AI 전쟁 중인 빅테크들스타트업 창업자만 '쏙'

용인 오피스텔 살인사건은 보복범죄…"범죄신고에 앙심"

조국 "2030 남성, 70대와 유사한 극우 성향"

원래 이름은 '뽀뽀뽀'…별의 요정 커비는 누구

코로나 '님버스' 변이 확산…"면도날 삼킨듯 목 찢어질듯 아파"

완공 앞뒀는데…美트럼프 행정부, 5조 해상풍력 프로젝트 중단명령

새로운 이슈 보기