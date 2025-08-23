김형민 기자 khm193@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스"무섭다" 여행 취소 폭주에…'무료 항공권' 나눠주... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[속보]조현, 루비오와 면담…"첫 한미정상회담 중요성 공감"
2025년 08월 23일(토)
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
관광객 줄줄이 쓰러지더니 가이드도 폭염 속 사망…발칵 뒤집힌 콜로세움
몸에 좋다는 땅콩버터 챙겨먹었더니…의외의 결과에 '화들짝'
"무섭다" 여행 취소 폭주에…'무료 항공권' 나눠주겠다는 태국
"훌륭하다, 검토해볼 만하다"…李대통령 극찬한 중국 과학정책은
"절대 만지면 안돼" 바다에 나타난 파란 포켓몬?…스페인 해변 발칵 뒤집은 '이것'
5성급 호텔서 샤넬 가방 선물…돈 있어야 가능해진 프러포즈
'제철 코어' 트렌드 판매 2배 껑충… 남성이 더 좋아한 '이 과일'
처음엔 반대하더니…우크라, '한국식 분단' 원하는 이유