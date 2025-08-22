李대통령 방미 길에 강훈식·김용범·위성락 '3실장' 모두 동행한다

위 실장 "강 실장, 별도로 협의할 일정 있다" 밝혀…일본 순방엔 동행 안 해

이재명 대통령의 미국 방문길에 강훈식 비서실장도 동행한다.

22일 위성락 안보실장은 용산 대통령실에서 기자간담회를 갖고 위 실장 본인을 포함해 김용범 정책실장, 강훈식 비서실장 등 '3실장' 모두 방미를 한다고 밝혔다. 이례적으로 '3실장' 모두 대통령실을 비우게 된 셈이다.

위 실장은 "강 실장은 일본 순방에는 동행하지 않고 미국만 가게 된다"면서 "미국에서 협의할 별도의 일정이 있다"고 했다. 위 실장은 구체적인 사유를 묻는 질의에 "나중에 말씀드릴 기회가 있을 것"이라고 답변했다.

조현 외교부 장관이 이 대통령과 일본 순방 일정을 같이 하지 않고 바로 미국으로 출발한 점을 들어 정상회담을 앞두고 한미 간 협의가 난항을 겪고 있는 것 아니냐는 관측이 나왔다. 이에 대해 위 실장은 "(조 장관은) 원래 먼저 방미를 할 계획이었다"면서 "마지막으로 내용을 점검하고 조율하기 위한 것"이라면서 일각의 우려를 일축했다.

다만 한미 간 협의가 한일 간 협의에 비해 도전적인 과제라는 점은 인정했다. 위 실장은 "한일 간에는 긴박하게 조율해야할 현안이 없지만, 미국은 경제와 통상, 안보 분야의 새로운 도전이 있다"면서 "산업부 장관, 통상교섭본부장도 미국에 가 있다. 장관들이 정상회담 성공을 위해 최종 점검을 하는 절차라고 보면 된다"고 말했다.

앞선 상호 관세협상에서 제외됐던 농산물 관련 의제가 문제가 생긴 것 아니냐는 질문에 대해서도 "그것은 아니다"라고 답변했다. 그러면서도 위 시장은 정상회담에서 농산물 관련 의제가 논의될 수 있느냐는 질문에 "협상에 특별한 진전이 있지는 않다"면서 "미국이 추가로 농산물 관련 이슈를 제기하고 있는 것은 맞고, 이에 우리는 불가하다는 기존 입장으로 대처하고 있다"고 말했다.





