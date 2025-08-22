본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

대통령실

李대통령 방미 길에 강훈식·김용범·위성락 '3실장' 모두 동행한다

임철영기자

입력2025.08.22 18:26

시계아이콘00분 49초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

위 실장 "강 실장, 별도로 협의할 일정 있다" 밝혀…일본 순방엔 동행 안 해

이재명 대통령의 미국 방문길에 강훈식 비서실장도 동행한다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

22일 위성락 안보실장은 용산 대통령실에서 기자간담회를 갖고 위 실장 본인을 포함해 김용범 정책실장, 강훈식 비서실장 등 '3실장' 모두 방미를 한다고 밝혔다. 이례적으로 '3실장' 모두 대통령실을 비우게 된 셈이다.


위 실장은 "강 실장은 일본 순방에는 동행하지 않고 미국만 가게 된다"면서 "미국에서 협의할 별도의 일정이 있다"고 했다. 위 실장은 구체적인 사유를 묻는 질의에 "나중에 말씀드릴 기회가 있을 것"이라고 답변했다.

조현 외교부 장관이 이 대통령과 일본 순방 일정을 같이 하지 않고 바로 미국으로 출발한 점을 들어 정상회담을 앞두고 한미 간 협의가 난항을 겪고 있는 것 아니냐는 관측이 나왔다. 이에 대해 위 실장은 "(조 장관은) 원래 먼저 방미를 할 계획이었다"면서 "마지막으로 내용을 점검하고 조율하기 위한 것"이라면서 일각의 우려를 일축했다.


다만 한미 간 협의가 한일 간 협의에 비해 도전적인 과제라는 점은 인정했다. 위 실장은 "한일 간에는 긴박하게 조율해야할 현안이 없지만, 미국은 경제와 통상, 안보 분야의 새로운 도전이 있다"면서 "산업부 장관, 통상교섭본부장도 미국에 가 있다. 장관들이 정상회담 성공을 위해 최종 점검을 하는 절차라고 보면 된다"고 말했다.


앞선 상호 관세협상에서 제외됐던 농산물 관련 의제가 문제가 생긴 것 아니냐는 질문에 대해서도 "그것은 아니다"라고 답변했다. 그러면서도 위 시장은 정상회담에서 농산물 관련 의제가 논의될 수 있느냐는 질문에 "협상에 특별한 진전이 있지는 않다"면서 "미국이 추가로 농산물 관련 이슈를 제기하고 있는 것은 맞고, 이에 우리는 불가하다는 기존 입장으로 대처하고 있다"고 말했다.




임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"무섭다" 여행 취소 폭주에…'무료 항공권' 나눠주겠다는 태국 "무섭다" 여행 취소 폭주에…'무료 항공권' 나눠주... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"살 빠지고 얼굴도 바뀌어"…'2주의 기적' 체험 가능한 놀라운 변화

포스코이앤씨, 3주만에 공사 재개… 안전은 괜찮나?

무더위에 열차 무더기 지연…피해 있어도 보상은 없다

"무섭다" 여행 취소 폭주에…'무료 항공권' 나눠주겠다는 태국

'흠뻑쇼'에 빠진 공무원들…티켓 꿀꺽에 무단관람 적발도

트럼프 만나는 李대통령이 반드시 명심해야할 한 가지

'기적의 살 빼는 약' 위고비, 이젠 간도 치료한다

새로운 이슈 보기