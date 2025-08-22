위성락 안보실장 "한미일 협력이 외교 중심, 토대로 중러 관계 만들 것"

위성락 안보실장 22일 기자간담회

"대통령의 미일 연속 방문, 전례없는 시도"

통상 안정, 동맹 현대화, 새 협력이 목표

李, 26년 만에 미국 서재필 기념관 찾는다

위성락 국가안보실장이 22일 서울 용산 대통령실에서 한미, 한일 정상회담 등 현안 관련 기자간담회를 하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

위성락 대통령실 안보실장이 23일부터 시작되는 이재명 대통령의 일본 및 미국 방문에 대해 "전례를 찾아보기 힘든 새로운 시도"라고 평가했다. 한미일 협력을 외교 중심에 놓고, 이를 바탕으로 중국과 러시아와의 관계를 개선하는 데 방점을 두고 있다는 설명도 내놨다.

위성락 안보실장은 22일 용산 대통령실에서 기자간담회를 열고 "이재명 대통령 내외는 23~24일까지 일본 동경을 방문하고 24~26일까지 미국 워싱턴과 필라델피아를 방문한다"면서 "일본과 미국을 연이어 방문하는 것은 우리 정상외교에서는 전례를 찾아보기 힘든 새로운 시도"라고 말했다.

위 안보실장은 "우리 정부는 한미 동맹과 한일 간 협력 파트너십을 기반으로 한 한미일 협력을 외교 중심축이라 생각한다"며 "이것을 토대로 중국·러시아와의 관계를 만들어가고자 한다"고 강조했다. 그러면서 "이 대통령이 일본을 거쳐 미국으로 가는 것도 이러한 취지에서 비롯된 것"이라고 설명했다.

방미 목표는 통상 안정, 동맹 현대화, 새 협력

위 실장이 꼽은 방미 목표와 성과는 '한미 경제통상의 안정', '한미동맹의 현대화', '한미 간 새로운 협력분야 개척' 등 세 가지다. 위 실장은 "경제통상 안정화는 한미가 7월 말 관세 협상을 타결함으로써 어느 정도 진전을 이뤘다"며 "이번 정상회담을 계기로 정상 차원의 의지로 격상해 양국 관계 공고히 하고자 한다"고 얘기했다.

이어 위 실장은 북한의 핵미사일 위협과 우크라이나-러시아 전쟁을 언급하며 동맹을 보다 강화하는 방향으로, 우리 국익에 맞게 현대화해야 한다고 지적했다. 그는 "우리가 생각하는 동맹 현대화는 한미 간 연합 방위 태세가 더 강화되고 우리 안보가 더 튼튼해지는 방향"이라면서 "우리가 더 많이 기여함으로써 군사적 역량을 키우고자 한다"고 전했다.

또 위 실장은 "한미 동맹의 새로운 협력 분야를 개척해나갈 필요가 있다"고 주장했다. 위 실장이 꼽은 새 협력 분야는 원자력, 조선, 인공지능, 반도체, 국방 연구·개발 등이다.

방일 목표와 성과에 대해서는 위 실장은 "일본은 급변하는 국제정세 속 유사 입장 가진 이웃이자 협력 파트너"라면서 "한일 정상회담에서는 국익과 실용의 관점에서 새로운 전략과제 대응 방안과 지혜 공유하는 기회를 갖게 될 것"이라고 분석했다. 그러면서 "셔틀 외교가 한일 외교 무대로 발전하기를 기대한다"고 언급했다.

李, 26년 만에 미국 서재필 기념관 찾는다

위 실장은 이 대통령의 방일, 방미 일정을 공개했다. 일본에서는 23일 도착해 재외동포를 만나고 이시바 시게루 총리와의 정상회담을 진행한 뒤 만찬을 가진다. 다음날 일한의원연맹 소속 정계 인사를 만난 뒤 곧바로 미국으로 떠난다.

오는 24일 이 대통령이 미국 워싱턴DC에 도착하면 동포 만찬 간담회를 일정이 시작된다. 25일 백악관에서는 도널드 트럼프 대통령과의 정상회담이 진행되고, 오찬 회담까지 이어진다. 정상회담 전에는 미국 관례에 따라 언론 대상 약식 질의응답이 있다. 오후에는 주요 재계 인사들과 비즈니스 라운드 테이블을 갖고, 미국의 싱크탱크 CSIS에서 정책 연설을 한다. 정책 연설이 끝나면 미국 조야의 주요 오피니언 리더들과 만찬 간담회를 갖는다.

26일 아침 이 대통령은 알링턴 국립묘지를 들러 직접 헌화한다. 이후 필라델피아로 이동해 서재필 기념관을 찾는다. 한국 대통령의 서재필 기념관 방문은 26년 전 김대중 전 대통령 이후 처음이다. 마지막 일정은 필리 조선소 방문이다. 필리 조선소는 한화 오션이 투자한 곳으로 한미 조선 협력의 상징으로 여겨진다. 이 대통령과 함께 미국 정부 고위관계자들도 동행할 계획이다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



