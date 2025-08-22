본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

윤건영 "김정숙 여사 무혐의, 윤석열 정권 무도한 물타기·칼춤 입증"

문혜원기자

입력2025.08.22 09:17

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경찰이 김정숙 여사의 옷값에 청와대 특수활동비(특활비)가 들어갔다는 의혹과 관련해 김 여사에게 혐의가 없다는 결론을 낸 데 대해 윤건영 더불어민주당 의원은 "이번 결정은 문재인 전 대통령과 그 가족에 대한 윤석열 정권의 무도한 수사가 정치 보복이었음이 명백히 확인된 것"이라고 했다.

윤건영 더불어민주당 의원. 연합뉴스

윤건영 더불어민주당 의원. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

윤 의원은 22일 공지 메시지를 통해 "윤석열 정권과 국민의힘은 김건희 씨에 대한 정권의 치부와 관련된 의혹이 불거지면 어김없이 '물타기와 방탄'을 위해 문재인 전 대통령과 그 가족을 끌어들여 근거 없는 의혹을 제기하고, 수사기관을 동원해 칼춤을 췄다"면서 "이제라도 자신들의 잘못을 반성해야 할 것"이라고 강조했다.


앞서 서울경찰청 반부패수사대는 지난달 29일 김 여사의 특정범죄가중처벌법상 국고 손실 등 혐의에 대해 '혐의없음'으로 불송치 처분했다.

서울서대문경찰서는 자선 모금 행사 수익금을 기부하지 않았다며 사기 및 업무상횡령 혐의로 고발된 문다혜 씨 사건에 대해서도 서울서대문경찰서가 이달 12일 불송치(혐의없음) 결정을 내렸다. 서대문서는 불송치 이유에 대해 "실제 자선바자회를 개최했고, 수익금을 임의로 사용하거나 유용한 사실이 확인되지 않는다"고 설명했다.





문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"저소득층에 3년간 매달 140만원씩 따박따박 줬더니"…결과 충격 "저소득층에 3년간 매달 140만원씩 따박따박 줬더... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"기분 나빠, 절대로 가지 마라"…세상 불친절한 나라 압도적 1위

건강해지려고 마라톤 뛰었는데…암 위험 높아진다고?

야구장에서 먹는 컵육회, 괜찮아요?

메타 초지능 연구소, 인재 영입 중단…"탄탄한 구조 구축 단계"

10분 안에 턱걸이 50개·팔굽혀펴기 100개…美 장관들 때아닌 챌린지 열풍

"이제 무비자로 한국 갈 수 있대"…9월부터 중국인이 몰려온다

"아 왜 또 떨어뜨려"…현대차 로봇, 사람 훼방에도 끄떡없네

새로운 이슈 보기