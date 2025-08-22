본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

용인시, 신재생에너지 융·복합 지원사업 3년 연속 '최우수'

정두환기자

입력2025.08.22 08:59

시계아이콘00분 42초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

처인구 주택·건물 203곳에 태양광·지열 등 설치

경기도 용인시는 산업통상자원부가 주관하는 '2026년 신재생에너지 융복합지원사업' 공모에서 '최우수' 등급을 받았다고 22일 밝혔다.


시는 공모사업 선정으로 관련 사업에서 최고 수준의 국비를 확보할 것으로 기대한다. 아직 정부 예산이 확정되지 않았지만 평가 등급에 따라 국비 지원 규모가 결정되기 때문이라고 설명했다. 시는 이 사업 공모에서 3년 연속 최우수 등급을 받게 됐다.

용인시는 내년 총 30억원의 예산을 투입해 203곳의 주택, 건물에 신재생에너지 설비 설치를 지원한다. 업체 관계자들이 용인 포곡읍 금어리에서 태양광 설비를 설치하고 있다. 용인시 제공

용인시는 내년 총 30억원의 예산을 투입해 203곳의 주택, 건물에 신재생에너지 설비 설치를 지원한다. 업체 관계자들이 용인 포곡읍 금어리에서 태양광 설비를 설치하고 있다. 용인시 제공

AD
원본보기 아이콘

시는 국비를 포함해 총 30억원의 예산을 투입, 처인구 이동·남사읍, 양지면 일대 203곳의 주택·건물에 ▲태양광 발전 설비(872㎾) ▲지열발전 설비(420㎾) ▲태양열 집열판(498㎡) 설치를 지원할 예정이다.


시는 내년 1월 주민설명회를 실시한 후 사업에 참여하는 주민대표와 참여기업 컨소시엄 간의 업무협약을 거쳐 연말까지 단계적으로 신재생에너지 설비를 설치할 계획이다.


특히 내년 사업에는 산업단지 입주기업을 지원 대상에 포함했다. 시는 이를 통해 지역 내 기업의 에너지 전환과 산업 경쟁력 확보에도 도움이 될 것으로 기대한다.

앞서 시는 2020년부터 올해까지 국비 51억원 등 총 104억원의 사업비를 투입해 처인구 일원에 태양광과 지열 발전 설비 6272㎾ 등 신재생에너지 설비를 지원했다. 이들 설비 가동에 따른 연간 에너지 생산량은 1844㎿h로, 화석에너지 338toe(석유환산톤)를 대체할 수 있는 규모다.


이상일 용인시장은 "신재생에너지 융복합지원사업은 에너지 공급 취약 지역 해소와 탄소중립 가치를 실현하는 계기가 될 것"이라며 "신재생에너지의 중요성이 높아지고 있는 만큼 지속해서 사업을 확대할 수 있도록 국비 확보를 위한 공모사업에도 적극적으로 참여하겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"저소득층에 3년간 매달 140만원씩 따박따박 줬더니"…결과 충격 "저소득층에 3년간 매달 140만원씩 따박따박 줬더... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"기분 나빠, 절대로 가지 마라"…세상 불친절한 나라 압도적 1위

건강해지려고 마라톤 뛰었는데…암 위험 높아진다고?

야구장에서 먹는 컵육회, 괜찮아요?

메타 초지능 연구소, 인재 영입 중단…"탄탄한 구조 구축 단계"

10분 안에 턱걸이 50개·팔굽혀펴기 100개…美 장관들 때아닌 챌린지 열풍

"이제 무비자로 한국 갈 수 있대"…9월부터 중국인이 몰려온다

"아 왜 또 떨어뜨려"…현대차 로봇, 사람 훼방에도 끄떡없네

새로운 이슈 보기