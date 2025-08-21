본문 바로가기
불법 시청에 짝퉁 굿즈 또 버젓이…"케데헌이 中 표절했다" 주장도

박은서인턴기자

입력2025.08.21 09:12

알리·테무서 '케데헌' 티셔츠·인형 불법 판매
"케데헌이 中 문화 표절했다" 억지 주장도

넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스(케데헌)'이 전 세계에서 인기를 끌고 있는 가운데 중국 대형 온라인 쇼핑몰엣 불법 굿즈가 버젓이 판매돼 논란이 일고 있다.

중국 대형 온라인 쇼핑몰에서 '케데헌' 불법 굿즈가 버젓이 판매되고 있는 모습. 서경덕 교수

중국의 알리익스프레스와 테무 등 글로벌 전자상거래 플랫폼에서는 '케데헌' 캐릭터가 그려진 티셔츠, 가방, 인형, 담요 등이 판매되고 있다. 정식 라이선스를 거치지 않은 불법 굿즈임에도 전 세계 고객을 대상으로 거래가 이뤄지고 있는 상황이다.


앞서 '오징어게임' 등이 세계적 인기를 끌 당시에도 중국에서는 불법 복제물 유통과 무단 시청이 사회적 문제로 떠올랐다. 특히 시즌1 공개 이후 현지 온라인몰에서는 '짝퉁 굿즈'를 내세운 판매업자들이 특수를 누린 바 있다.

서경덕 성신여대 교수는 "정말로 한심한 행위"라며 "불법 시청도 모자라 불법 굿즈까지 만들어 자신들의 수익 구조로 삼는다는 건 있을 수 없는 일"이라고 지적했다. 이어 "이제는 그만해야 한다"며 "더 이상 다른 나라 콘텐츠를 '도둑질'하는 행위는 멈춰야만 한다"고 경고했다.


중국 내 반응은 뻔뻔하다. 중국 누리꾼들은 '케데헌'을 불법 시청한 뒤 최대 리뷰 사이트 더우반에 지금까지 약 7000건의 리뷰를 남겼다. 이 가운데는 "중국 문화를 '케데헌'이 표절했다"며 오히려 한국이 중국 문화를 훔쳤다고 주장하는 글까지 올라와 논란을 키우고 있다.




박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr
