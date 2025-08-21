"AI 친숙하게 다룰 때 혁신 온다"…최태원, 이천포럼서 'AI 체화' 강조

SK 이천포럼 2025, 20일 종료

구성원과 소통하는 '참여형 포럼'

AI 시대 혁신 방안·OI 의견 나눠

"이제는 인공지능(AI)·디지털 전환(DT) 기술을 속도감 있게 내재화해 차별화된 경쟁력을 만들어야 하는 시대이기 때문에 구성원 개개인이 AI를 친숙하게 가지고 놀 수 있어야 혁신과 성공을 이룰 수 있습니다"

21일 SK에 따르면 최태원 SK그룹 회장은 전날 서울 종로구 SK서린빌딩에서 열린 '이천포럼 2025' 마무리 세션에서 'AI 시대 경쟁력 확보 방안'에 대해 이같이 말했다. 최 회장은 "앞으로는 현재 우리가 하는 업무의 대부분이 AI 에이전트로 대체될 것"이라며 "사람은 창조적이고 새로운 가치를 만드는 역할에 집중해야 한다"고 당부했다.

최태원 SK그룹 회장이 20일 서울 종로구 SK서린빌딩에서 열린 '이천포럼 2025' 폐막 세션에서 구성원들의 질문에 답하고 있다. SK AD 원본보기 아이콘

이번 이천포럼의 마무리 세션은 최 회장이 온·오프라인으로 참석한 SK 구성원들과 실시간으로 소통하며 AI/DT, 운영개선, 지속가능한 행복에 대한 생각을 밝히는 방식으로 진행됐다. 현장에는 최 회장, 최재원 수석부회장, 최창원 수펙스추구협의회 의장을 비롯한 주요 경영진과 SK 구성원을 대표해 현장에 참여한 '프론티어(Frontier)'구성원 등 170명이 함께 했다. 총 2800여명의 온라인 참여자도 실시간으로 질문과 의견을 전했다.

최 회장은 SK그룹이 추진하고 있는 '운영개선(O/I·Operation Improvement)'에 대해서도 언급했다. 최 회장은 "운영개선은 회사의 기초체력을 키우는 일이며 AI 세상이 왔으나 기초 체력이 없다면 그 위에 쌓아 올린 건 결국 무너질 것"이라며 "AI 시대 본원적 경쟁력 확보를 위해 일상적인 오퍼레이션을 충분히 이해하고 강화하는 것이 필요하다"고 말했다.

아울러 최 회장은 '지속가능한 행복'이 무엇인지 묻는 말에 "사람마다 행복이 다르지만 결국 공통된 행복을 키워가자는 게 SK 경영관리 시스템(SKMS)의 목표"라며 "지속가능한 행복을 위해 모두가 자발적 의욕적으로 '스피크 아웃'(적극적 의견 개진) 하며 함께 노력해야 한다"고 말했다. 최 회장은 "SKMS는 구성원만을 위한 것이 아니라 사회와 다양한 이해관계자들의 행복을 동시에 고려하는 방향으로 발전시켜 나가야 한다"고 강조했다.

그러면서 "보상에만 집착하면 미래를 제대로 볼 수 없다. 이는 근시안적인 접근"이라며 "성과급 1700%에도 만족하지 않는다고 들었는데 3000%, 5000%까지 늘어난다고 해서 행복해지는 것은 아니다"라고 지적했다. 최 회장은 "하이닉스가 반도체 1등 기업으로 올라섰고 과거 2등의 한을 어느 정도 풀었다고 볼 수는 있지만 여전히 불안과 불행이 존재한다"고 덧붙였다.

올해 9회째를 맞은 이천포럼은 최 회장이 2017년 급변하는 경영환경에 대응할 변화 추진 플랫폼의 필요성을 제안하며 시작된 SK의 대표적인 연례행사다. 국내외 석학과 전문가는 물론 SK 구성원이 적극적으로 참여해 글로벌 산업 트렌드와 혁신기술, 미래 사업 방향을 집중적으로 토론한다.

최태원 회장이 AI를 이천포럼의 주요 어젠다로 삼은 것은 2019년부터다. AI/DT 등 혁신기술을 핵심 동력으로 삼아, 글로벌 경쟁력을 어떻게 끌어올릴 수 있을지 최고경영진부터 실무자까지 3~4일에 걸쳐 논의하고 학습했다.

이에 AI 최전선에 있는 글로벌 석학과 빅테크 참석자들도 이천포럼에 대거 참여하기 시작했다. 올해 포럼의 첫날인 지난 18일 전 마이크로소프트(MS) AI 담당 부사장이자 AI 전문 컨설팅사인 딕비(DigBI)의 윌리엄 퐁(William Fong) 최고전략책임자와 모하마드 알리(Mohamad Ali) IBM 수석부회장 등 AI 전문가들이 AI 생태계 확장 방안과 산업 현장 혁신 사례에 대해 발표하고 SK이노베이션, SK하이닉스, SK AX 등 주요 SK 멤버사와 함께 자유롭게 토론했다.

둘째날인 19일에는 SK 사별로 워크숍을 진행해 AI를 비롯한 미래 전략은 물론 SKMS 실천 방안을 함께 모색했다.

SK 관계자는 "누가 먼저 발 빠르게 움직여 선제적으로 대응하느냐 하는 '변화의 속도'가 기업의 생존을 가르는 시대"라며 "정체는 사실상 퇴보와 같다는 절박함 아래, 앞으로도 SK 그룹은 다양한 지식·변화·소통 플랫폼을 만들어 미래를 준비하고 선도해 갈 것"이라고 말했다.





심성아 기자 heart@asiae.co.kr



