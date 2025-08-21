상품 추천·재고관리…롯데 유통군, 업무 전반 자율형 AI 도입

제1회 AI 콘퍼런스 개최…AI 전환 공식화

쇼핑·MD·운영·경영지원에 에이전틱 AI 구축

고객 맞춤형 서비스 제공·업무효율 향상

기업형 AI '에이전틱 엔터프라이즈' 목표

롯데 유통군이 인공지능(AI) 기반 유통 혁신에 속도를 높인다.

김상현 롯데 유통군 총괄대표 부회장. 롯데 유통군 제공

롯데 유통군은 롯데월드타워에서 제1회 '롯데 유통군 AI 콘퍼런스'를 진행한다고 21일 밝혔다. '에이전틱 AI(Agentic AI)'와 이를 기업 전반에 적용한 '에이전틱 엔터프라이즈(Agentic Enterprise)' 실현을 중심으로 한 'AI 전환(Transformation)' 추진을 공식화한다.

에이전틱 AI는 자율적으로 목표를 설정하고 환경을 분석해 최적의 결정을 내리는 자율형 AI를 뜻한다. 에이전틱 엔터프라이즈는 에이전틱 AI를 기업 전반에 적용해, 조직의 업무 효율과 의사결정 자동화를 구현한 AI 운영 모델이다. 이를 통해 조직 전반의 업무 효율을 높이고, 데이터 기반 의사결정과 맞춤형 고객 서비스를 제공하는 기업형 AI 체계를 구축할 계획이다.

이날 AI 콘퍼런스에서는 롯데 유통군 AI 전담 조직인 '라일락(LaiLAC, Lotte AI Lab Alliances & Creators)'센터를 통해 'LaiLAC Blooming into the Agentic AI, Now(라일락 블루밍 인투 더 에이전틱 AI, 나우)'를 슬로건으로 한 롯데 유통군의 AI 기반 유통 혁신 비전을 제시한다.

우선 롯데 유통군은 쇼핑, 상품기획(MD), 운영, 경영지원 등 4대 분야별로 에이전틱 AI를 단계적으로 구현한다. 쇼핑 에이전틱 AI는 고객의 취향과 관심을 분석해 맞춤형 상품을 추천하며, MD 에이전틱 AI는 상품 가격과 구색 설정 등 관리 업무를 자동화한다. 운영 에이전틱 AI는 AI 기반의 재고 관리와 발주를 최적화하고, 경영지원 에이전틱 AI는 반복적 업무를 줄이고 직원 생산성을 높이는 역할을 한다.

롯데유통군은 또 2030년까지 다수의 에이전틱 AI를 통합한 AI 플랫폼을 구축해 전사적 AI 운영 체계인 에이전틱 엔터프라이즈를 실현할 계획이다. 국내 IT 및 글로벌 빅테크 기업과 전략적 파트너십을 통해 기술 확보와 자원 효율화를 동시에 추진하며 HR, 마케팅, 고객 지원 등 기업 핵심 업무의 자율적 수행과 부서 간 협업에도 자동화를 실현할 예정이다. 향후 임직원 대상 교육을 통해 AI 전문 인력을 육성하고, AI를 통한 파트너사와의 협업도 확대할 방침이다.

김상현 롯데 유통군 총괄대표 부회장은 "에이전틱 AI 구축으로 AI가 단순한 도구가 아닌 롯데 유통군의 새로운 경쟁력을 가진 DNA가 될 것"이라며 "고객에게 AI 기반의 차별화된 쇼핑 경험을 제공하고, 임직원들과 파트너사의 업무 효율을 높여 롯데 유통군이 다시 한번 도약하는 계기가 마련될 것"이라고 말했다.





