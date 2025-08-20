본문 바로가기
현대차 노조, 파업 결의안 통과…25일 찬반투표

우수연기자

입력2025.08.20 16:44

20일 임시대의원회의서 만장일치 통과

현대자동차 노조가 임시대의원회의에서 파업 결의안을 만장일치로 통과시키고 파업을 위한 예열에 나섰다. 절차에 따라 노조가 파업권을 획득하고 파업에 나서면 지난 6년간 현대차 노사가 세운 무분규 협상 타결 기록은 깨지게 된다.


현대차 노조는 20일 오후 2시 울산 현대차 문화회관 대강당에서 152차 임시대의원대회를 열고 만장일치로 노동쟁의(파업) 발생 결의안을 통과시켰다.

오는 25일에는 조합원을 대상으로 한 쟁의행위 찬반투표를 진행한다. 중앙노동위원회(중노위)가 조정 중지 결정을 내리고 투표에서 과반 이상이 찬성하면 노조는 합법적인 파업권을 확보할 수 있다.


올해 현대차 노사는 지난 6월 상견례를 시작으로 지난 13일까지 17차례에 걸친 임단협 교섭을 이어왔다. 17차 단체교섭에서 현대차 노조는 사측의 불성실한 교섭 태도를 지적하며 결렬을 선언했다.


현대차 노조는 올해 임단협에서 △월 기본급 14만1300원 인상(호봉승급분 제외) △지난해 순이익 30% 성과급·상여금 900% 지급 △64세로 정년 연장 △주 4.5일제 도입 △퇴직금 누진제 도입 △통상임금 위로금 지급(조합원당 2000만원) 등을 요구했다.

현대자동차 노사 대표가 지난 6월 울산공장에서 올해 임금 및 단체협약 상견례를 열고 있다. 현대차 제공

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr
