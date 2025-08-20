보람상조, 반려동물 장례식장 '하늘강아지'와 업무협약 체결

수도권 서비스 거점 강화

보람상조는 경기도 광주시에 위치한 반려동물 장례식장 '하늘강아지'와 업무협약(MOU)을 체결했다고 20일 밝혔다.

양사는 이번 협약을 통해 수도권에서 보람상조 회원들이 이용할 수 있는 반려동물 장례 시설을 늘리고 반려인들이 전문 장례 서비스를 한층 편리하게 이용할 수 있도록 협력할 계획이다.

반려동물 장례식장 '하늘강아지' 내부 사진. 보람상조

'하늘강아지'는 단독 추모실과 참관실을 갖춰 가족만을 위한 공간에서 장례를 치를 수 있다. 또 편지지, 붉은 실, 발도장 키트, 털 간직 키트 등 다양한 추모 프로그램을 마련해 반려동물과의 마지막 순간을 의미 있게 남길 수 있도록 지원한다.

보람상조는 전국 16곳의 반려동물 장례업체와 네트워크를 구축하고 있다. 이번 하늘강아지와의 협약으로 수도권 서비스 거점을 강화하고 보다 안정적으로 반려동물 장례 서비스를 제공할 수 있을 것으로 기대된다.

보람상조 관계자는 "경기도 광주는 교통 요지로서 보호자들의 접근성이 뛰어난 지역"이라며 "앞으로도 다양한 협약을 통해 수도권 내 반려동물 장례식장과의 접점을 넓혀 나가겠다"고 했다.





