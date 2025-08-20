KB국민은행, 신보와 MOU…710억 보증대출 공급

KB국민은행은 신용보증기금과 '혁신 스타트업 금융지원 업무협약'을 체결하고 성장 잠재력이 크지만 신용도와 담보력이 부족한 스타트업 지원에 나선다고 20일 밝혔다.

대구시 동구 신용보증기금 본사에서 열린 업무협약식에서 채병호 신용보증기금 이사(오른쪽)와 송용훈 KB국민은행 기업고객그룹 부행장이 기념촬영을 하고 있다. KB국민은행 제공

이번 협약에 따라 KB국민은행은 10억원을 보증료 지원금으로 출연하며, 이를 통해 약 710억원 규모의 보증서 대출을 공급한다. 지원 대상 기업은 2년간 매년 0.7%포인트의 보증료를 지원받게 된다. 신보의 스타트업 대상 보증상품 보증료율이 통상 0.7% 수준임을 감안하면, 수혜 기업은 최초 2년간 보증료를 전액 면제받는 효과를 얻게 되는 셈이다.

지원 대상은 신용보증기금의 '혁신스타트업 성장지원 프로그램' 대상 기업 등이다. 인공지능(AI)·바이오헬스(Bio)·디지털콘텐츠(Contents)·국방기술(Defence)·신재생에너지(Energy)·스마트제조(Factory) 등 정부가 중점 육성하는 국가전략산업군 전반을 포괄한다.

KB국민은행 관계자는 "앞으로도 우리나라의 미래 성장을 이끌어갈 중소기업들이 기술 주도 성장을 이어갈 수 있도록 다양한 지원을 이어가겠다"고 밝혔다.





김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr



