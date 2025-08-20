본문 바로가기
[포토] 열차 사망 사고에 허리 숙여 사과하는 김영훈 장관

김현민기자

입력2025.08.20 11:12

[포토] 열차 사망 사고에 허리 숙여 사과하는 김영훈 장관
원본보기 아이콘

김영훈 고용노동부 장관이 20일 국회에서 열린 환경노동위원회 전체회의에 출석해 2024회계연도 결산 제안설명에 앞서 경북 청도군에서 발생한 열차 사망 사고와 관련 사과하고 있다.





<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

