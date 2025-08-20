본문 바로가기
상명대 국어문화원, '국어책임관 활성화 사업' 선정

충청취재본부 이병렬기자

입력2025.08.20 10:11

00분 22초 소요
한국공공조직은행과 협력해 인체 조직 용어 우리말화 추진

상명대 송백관 전경

상명대 송백관 전경

상명대학교 국어문화원은 문화체육관광부가 주관하는 '2025년 국어책임관 활성화 지원 사업'에 선정됐다고 20일 밝혔다.


이 사업은 공공기관 내 국어책임관 제도를 활성화하고, 국민이 쉽게 이해할 수 있는 바르고 쉬운 공공언어 사용 문화를 확산하기 위해 추진된다.

국어문화원은 한국공공조직은행과 협력해 인체 조직 관련 전문 용어를 국민 눈높이에 맞는 쉬운 우리말로 순화하는 작업에 나선다.


이를 통해 공공언어의 가독성을 높이고 국민과의 원활한 소통을 도모할 계획이다.


한국공공조직은행은 보건복지부 산하 기관으로, 인체 조직 이식재를 공익적으로 관리하며 국민 건강 회복과 신체 안전 보장을 담당하고 있다.

전정미 국어문화원장(한국언어문화전공 교수)은 "국민 건강과 공공 안전을 위해 헌신하는 한국공공조직은행과 함께 전문 용어를 알기 쉬운 우리말로 바꾸어 언어의 공공가치를 높이는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr
