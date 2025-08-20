하나금융, 중장년 재취업·지역기업 인력난 해소 앞장서

'하나 JOB 매칭 페스타' 개최

광주·전남 58개 기업 참여

77개 직무 195명 채용 모집

"전국 5개 지역 순회, 포용금융 지속"

하나금융지주가 지난 19일 광주 서구 김대중컨벤션센터에서 중장년 일자리 확대와 지역기업 인력난 해소를 위한 2025년 제3차 '하나 JOB 매칭 페스타'를 개최했다고 밝혔다.

이번 행사에는 광주 및 전남 지역 58개 기업이 참여해 생산관리직, 사회복지사 등 총 77개 직무에서 195명의 채용 모집을 진행했다. 이 중 15개 기업은 '현장 면접'을 통해 구직자들에게 즉시 채용으로 연결될 기회를 제공했다.

재취업을 준비하는 중장년층의 요구를 반영해 퍼스널 컬러 이미지 메이킹, 무료 증명사진 촬영, 이력서·면접 코칭, 취업 컨설팅 등 실질적인 역량 강화를 위한 프로그램도 운영했다. '데이터 라벨링', '1인 크리에이터' 등 최신 트렌드를 반영한 체험관을 마련하고, '인공지능(AI)·창업·N잡러'를 주제로 한 미니 강연 프로그램을 신설해 변화하는 고용 환경을 직접 체험할 수 있도록 했다.

우승구 하나은행 호남영업그룹 부행장(왼쪽 다섯 번째), 김영문 광주광역시 문화경제부시장(왼쪽 여섯 번째), 김이강 광주광역시 서구청장(왼쪽 일곱 번째) 및 협력 기관장들이 기념촬영을 하고 있다. 하나금융지주 AD 원본보기 아이콘

행사장 내 하나금융그룹의 시니어 특화 브랜드 '하나더넥스트(HANA THE NEXT) 부스'에서는 은퇴설계, 자산관리, 상속·증여 컨설팅 등 전문가와의 1:1 상담을 제공해 안정적인 재취업과 노후 설계를 동시에 준비할 수 있도록 지원했다. 하나은행에서는 금융 상담 부스를 통해 구직자와 기업 모두에게 맞춤형 금융 서비스를 제공했다.

'하나 JOB 매칭 페스타'는 하나금융이 지난해부터 전국 주요 도시에서 진행하는 재취업 지원 프로그램으로, 중장년층에게는 양질의 일자리를, 지역 기업에는 맞춤형 인재 채용의 기회를 제공하고 있다. 지난해에는 전국 9개 도시에서 총 10회 개최돼 2534명의 구직자와 503개 지역 기업이 참여했다. 올해에는 인천을 시작으로 대구, 광주, 대전, 서울 등 총 5개 도시에서 순차적으로 개최된다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



