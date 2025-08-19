루이비통 만두는 뭐가 다를까?…청담동 상륙 레스토랑 가격을 보니

레스토랑 내부 다양한 출판물로 채워

식음료 영역으로 사업 확장나선 명품업계

패션 명품 브랜드 루이비통이 서울 강남구 청담동에 레스토랑 '르 카페 루이비통(Le Cafe Louis Vuitton)'을 공식 오픈하며 식음료(F&B) 사업 확장에 나섰다. 19일 업계에 따르면 루이비통코리아는 청담 플래그십 스토어인 '루이비통 메종 서울' 내에 첫 레스토랑을 열 예정이다. 이번 식당은 루이비통이 국내에서 선보이는 첫 상설 미식 공간이다.

루이비통이 첫 상설 레스토랑 '르 카페 루이 비통'을 오픈한다. 사진은 '르 카페 루이 비통' 대표 메뉴 비프 만두의 모습.

공식 개장일은 9월 1일이며 루이비통은 지난 18일부터 캐치 테이블을 통해 예약받고 있다. 루이비통은 그간 국내에서 팝업 스토어 형식으로 레스토랑을 운영한 바 있으나 상설 레스토랑은 이번이 처음이다. 르 카페 루이비통의 미식 디렉팅은 윤태균 셰프가 맡았다. 프렌치 음식에 한국의 풍미를 더한 메뉴를 선보일 예정이다. 대표 메뉴로는 ▲비프 만두(4만8000원) ▲유자 시저 샐러드 이클립스 치킨(4만원) ▲페어 샬롯(2만9000원) 등이 있다. 공개된 자료 사진을 보면 비프 만두 겉면에는 루이비통의 모노그램 패턴이 그려져 있다.

루이비통이 선보이는 미식 공간 '르 카페 루이비통(Le Café Louis Vuitton).

루이비통은 방문객이 문화적 영감을 느낄 수 있도록 레스토랑 내부를 다양한 출판물로 채웠다. 아울러 루이비통은 전 세계 유망 셰프를 발굴하고 지원하는 '루이비통 컬리너리 커뮤니티'를 통해 파리, 뉴욕, 도쿄, 밀라노 및 방콕 등에서 지역 고유의 풍미에 루이비통의 감성을 더한 메뉴를 선보이고 있다.

루이비통뿐 아니라 최근 명품 패션 브랜드들은 국내에서 식음료(F&B) 영역으로 사업을 확장하고 있다. 에르메스는 메종 도산 파크 지하에 '카페 마당'을, 크리스챤 디올은 청담과 성수에서 '카페 디올'을 운영 중이다. 이탈리아 명품 브랜드 구찌 역시 컨템포러리 레스토랑 '구찌 오스테리아 서울'을 선보였다.





방제일 기자



