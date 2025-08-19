화성시, 청년친화헌정대상서 경기지역 종합대상

청년취업끝까지 지원센터·연지곤지통장 등 추진

경기도 화성시는 '2025 청년친화헌정대상'에서 경기지역 기초자치단체 부문 종합대상에 선정됐다고 19일 밝혔다.

2018년 시작돼 올해로 8회를 맞은 청년친화헌정대상은 국회사무처 소관 '청년과 미래'가 청년 친화적 환경 조성에 기여한 기관의 업적과 공로를 표창하는 상이다. 앞서 시는 2023년 행사에서 소통대상을 받았었다.

이 상은 ▲청년참여기구 운영 ▲청년지원사업 추진 ▲청년 관련 행사 주최 및 참여 여부 등을 중점으로 정책·입법·지원·소통 분야의 청년 친화도를 종합적으로 평가하는 '청년친화지수'를 기준으로 선정했다.

시는 ▲청년들의 취업 지원 및 자립을 위해 설립된 취업 전문 지원기관 '청년취업끝까지 지원센터' ▲화성형 저출생 대응 정책인 '연지곤지 통장' ▲청년 주도 정책 발굴 기구 '청년정책협의체' 운영 등 다양한 청년정책을 지속해서 추진해 온 점이 높은 평가를 받았다고 설명했다.

시상식은 다음 달 13일 국회의원회관 대회의실에서 열리는 '제9회 대한민국 청년의 날 기념식'에서 열린다.

정명근 화성시장은 "평균연령 39세의 젊고 역동적인 화성시를 이끌 주역인 청년이 지역사회에 안정적으로 정착하고 활동할 수 있도록 최선을 다해 지원하겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



