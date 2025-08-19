울산시, 공공기관 최초 일반수소 경쟁 입찰시장 ‘최종 낙찰’

수소시범도시 추진 사업…율동 수소연료전지 열병합발전소



안정적 전력 판매, 연 11억원 수익·분산에너지 활성화 기여

'율동 수소연료전지 열병합발전소'가 공공기관 최초로 일반수소 발전 경쟁입찰에 최종 선정됐다.

율동 수소연료전지 열병합발전소. AD 원본보기 아이콘

이에 따라 '수소선도도시' 울산의 위상이 더욱 공고해질 것으로 기대된다.

울산시는 지난해 국내 최초 성공적으로 마무리한 수소시범도시의 주요 사업 중 하나인 율동 수소연료전지 열병합발전소가 지난 8월 14일 '2025년 산업통상자원부 일반수소 발전 입찰시장' 경쟁입찰에서 최종 낙찰(선정)됐다고 전했다.

최종 선정은 외부 전문가로 구성된 평가위원회와 수소발전입찰시장위원회의 의결을 거쳐 진행됐으며, 총 77개 발전소가 입찰에 참여, 물량 대비 2.4:1의 경쟁률로 율동 수소연료전지 발전소가 최종 낙찰됐다.

이로써 울산은 국토교통부 주관 전국 12개 수소도시 조성사업 중 최초로 수소연료전지 발전으로 생산된 전기를 일반수소 발전시장에 판매하는 기록을 세우게 됐다.

일반수소 발전 입찰시장은 '수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법률'에 따라 지난 2023년 처음 개설돼 수소 또는 수소화합물을 발전 연료로 사용, 생산된 전기를 구매·공급하는 제도로, 사용 연료에 따라 청정수소발전과 일반수소발전으로 구분된다.

이번에 울산시가 낙찰된 일반수소 발전시장은 그간 연료전지가 보급된 생태계를 고려, 분산형 전원으로의 설치 촉진 목적으로 추출수소와 부생수소의 사용을 허용하고 있다. 분산형 전원은 지속가능한 전원 공급 안정성 확보, 송전망 건설 비용 절감 등의 이점이 있다.

청정수소 발전시장에는 국내 청정수소 인증 기준(수소 1㎏당 온실가스 배출량 4㎏CO2e 이하)을 충족한 연료를 사용하는 발전설비만 참여할 수 있다.

율동 수소연료전지 열병합발전소는 기존에 산업단지 중심으로 구축된 수소 배관을 도심지로 연장해 구현한 발전소로서, 연료전지 440㎾급 인산염 연료전지(PAFC) 3기(1.32㎿)를 구축해 지난해 6월부터 상용운전을 시작해 한국전력거래소에 전력을 판매해 왔다.

이번 최종 낙찰로, 더 안정적인 조건으로 전력을 판매할 수 있어 연간 약 11억원의 추가 수익이 발생할 것으로 기대된다.

김두겸 시장은 "국내 공공기관 중 최초로 일반수소발전 사업자 자격을 얻게 돼 뜻깊다"라며 "앞으로도 울산이 수소선도도시로 성장할 수 있도록 울산형 수소도시 조성사업 등 기반시설 확충에 최선을 다하겠다"라고 말했다.

율동 수소연료전지 열병합발전소에서 전력 생산 시 부가적으로 발생하는 온수(75℃)는 인근 율동 위드유아파트에 난방과 온수로 공급된다. 율동 위드유아파트는 온실가스 배출이 없는 '세계 최초 탄소 중립형 수소아파트'로서, 가구당 타 연료 대비 약 30%의 난방비 절감 효과를 보이고 있어 입주민의 만족도가 높다.

'수소시범도시'는 수소의 생산과 이송, 활용까지 이뤄지는 수소 생태계가 구축돼 수소를 주된 에너지원으로 활용하는 도시를 의미한다. 국토교통부가 수소를 활용한 도시혁신으로 시민들에게 건강하고 깨끗한 도시를 제공하고자 추진한 사업으로, 지난 2019년 울산시, 경기도 안산, 전북 완주·전주 등 3곳이 선정됐다.

울산은 수소시범도시에 이어 수소도시 조성사업까지 전국 최초로 연속 공모 선정돼, 북구와 울산미포국가산업단지일원을 중심으로 타 도시와 차별화되는 에너지 전환 도시 조성을 위해 수소 기반(인프라) 확충에 박차를 가하고 있다.

이와 함께 율동 연료전지 열병합 발전소 사업 추진 기관이자 '수소시범도시 조성사업'을 성공적으로 마무리한 울산도시공사(사장 윤두환)는 공로를 인정받아, 전국 12개 수소도시 조성 지자체 가운데 최초로 지난해 12월 31일 국토교통부 장관상을 받았다.

율동 수소연료전지 열병합발전소 준공식. 울산시 제공 원본보기 아이콘





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>