경영난 인텔 살리기…"美정부, 지분 10% 취득 논의중"

도널드 트럼프 미국 행정부가 경영난을 겪는 미 반도체 기업 인텔의 지분을 10% 취득해 최대 주주가 되는 방안을 논의 중이라고 블룸버그 통신이 18일(현지시간) 보도했다.

소식통은 연방 정부가 반도체 법에 따라 인텔에 제공한 보조금의 일부나 전부를 지분 투자 형태로 전환하는 방안을 검토 중이라고 전했다.

블룸버그 통신은 앞서 지난 14일 트럼프 행정부가 인텔 지분 인수 방안을 검토 중이라고 밝혔는데, 그 규모가 10%로 나타났다.

이와 관련, 쿠시 데사이 백악관 대변인은 블룸버그에 행정부가 발표하기 전까지는 어떤 합의도 공식화된 것이 아니라고 밝혔다. 반도체 법 주무 부처인 상무부와 인텔은 블룸버그의 질의에 답변하지 않았다.

전임 조 바이든 행정부 시기인 작년 11월 미 상무부는 첨단 반도체 역량을 강화하고 일자리를 창출하기 위해 인텔에 최대 78억6500만달러의 직접 자금을 지급한다고 발표했다. 인텔은 이를 포함해 총 109억달러 규모의 보조금을 받을 예정이었다. 지난 15일 기준 인텔의 시가총액은 1075억달러다. 보조금을 전액 지급하면 지분 10%를 취득해 최대 주주가 될 수 있다.

반도체 법 보조금은 프로젝트 단계별 상과에 따라 순차적으로 지급되는데 인텔은 올해 1월 기준 22억달러를 받았다.

다만 소식통은 구체적인 지분 규모나 행정부가 실제 계획을 추진할지 여부는 정해지지 않았다고 전했다. 블룸버그는 22억달러가 지분 투자에 포함되는지, 트럼프 대통령 취임 후 인텔이 추가 지원금을 받은 적 있는지, 지분 투자 방식일 경우 인텔이 어떤 일정에 따라 자금을 받게 될지는 불분명하다고 밝혔다.

인텔 지분 인수는 지난 11일 트럼프 대통령과 립부 탄 인텔 최고경영자(CEO) 간 면담에서 논의됐다. 트럼프 대통령은 지난 7일엔 탄 CEO가 중국 정부와 기업에 연루돼 있다는 의혹을 제기하며 사임을 요구했지만, 면담 직후 "그의 성공과 부상은 놀라운 이야기"라며 찬사를 보냈다.

트럼프 행정부의 인텔 지분 취득 검토는 최근 미 국방부가 희토류 생산업체 MP머트리얼스에 4억달러를 투자해 우선주 15%를 취득하겠다고 밝힌 것과 비슷하다.

지난주 연방 정부의 인텔 지분 취득 검토 소식 등으로 5일 연속 상승했던 인텔 주가는 이날 3.66% 하락 마감했다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr



