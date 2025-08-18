본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

금융

하나은행, 기보와 손잡고 부울지역 中企 금융 확대

오규민기자

입력2025.08.18 16:20

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

3억 특별출연
60억 규모 동남권 지역 중소기업 금융지원

하나은행이 기술보증기금과 '동남권 기술혁신형 중소기업 금융지원'을 위한 업무협약을 체결했다고 18일 밝혔다.


이번 협약은 부산·울산 지역 기술혁신형 중소기업 기술개발 역량 및 경쟁력 강화를 위한 생산적 금융 확대를 위해 마련됐다. 하나은행은 3억원을 특별출연해 기술보증기금의 보증비율 우대(100%) 혜택이 적용된 보증서와 보증료를 지원하기로 했다. 이를 통해 부산·울산 지역 소재 기술혁신형 중소기업을 대상으로 60억원 규모 금융지원을 실시할 계획이다.


이재헌 하나은행 영남영업그룹 부행장은 "이번 협약을 통해 우수한 기술력을 보유하고 있으나 자금난을 겪고 있는 동남권 지역 기술혁신형 중소기업을 위한 실질적인 금융혜택을 지원할 것"이라며 "앞으로도 기술력을 바탕으로 한 유니콘 기업, 스타트업을 위한 생산적 금융 지원을 통해 지역 경제의 성장 기반을 강화해 나가겠다"고 밝혔다.

18일 협약식에 참석한 이재헌 하나은행 영남영업그룹 부행장(사진 오른쪽)이 김대철 기술보증기금 상임이사(사진 왼쪽)와 협약서를 들고 기념촬영을 하고 있다. 하나은행

18일 협약식에 참석한 이재헌 하나은행 영남영업그룹 부행장(사진 오른쪽)이 김대철 기술보증기금 상임이사(사진 왼쪽)와 협약서를 들고 기념촬영을 하고 있다. 하나은행

AD
원본보기 아이콘




오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

다이소 밟고 쿠팡 잡는다…"5000원 이하만 팔아요" 가격 파괴 선언 이마트 다이소 밟고 쿠팡 잡는다…"5000원 이하만 팔아요"... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

네이버 男 평균 연봉 1억 찍는 동안 카카오는…

"채용 보너스 7000만원" 파격조건에 '우르르'…11만명 몰린 美 핫한 직업

'하루 2조원 쏠쏠하네'…"월요일을 공휴일로" 깜짝 연구결과

"김건희도 계엄 공동책임, 위자료 내라" 1만2000명 尹부부에 손배소

농성 중 체조·당원에 호통…국힘 전대 막판 변수는

"5000원 이하만 판다" 이마트, 다이소·쿠팡에 도전장

특검 "김건희, 대부분 진술거부권…간혹 '모른다, 기억 안 난다' 답변"

새로운 이슈 보기