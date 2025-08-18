대전디자인진흥원-中심천산업디자인협회, 국제 교류 협력

디자인 협력 MOU 체결

왼쪽부터 이창기 대전디자인진흥원 원장, 펑창훙 중국 심천산업디자인협회회장(사진=대전디자인진흥원 제공) AD 원본보기 아이콘

대전디자인진흥원(원장 이창기)이 해외 첫 공식 교류로 중국 심천산업디자인협회(회장 펑창훙)와 국제 교류 협력을 이뤄냈다.

양 기관은 18일 중국 남방과학기술대학교 디자인대학에서 '국제 교류 협력을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다.

이번 협약을 통해 디자인산업 육성, 국제 공동사업 발굴, 디자인 자문·연구 등 다방면에서 협력하기로 합의했다. 이를 통해 대전과 심천 지역의 기술 기반 디자인 역량을 결합하고, 글로벌 시장에서의 경쟁력 강화를 위해 노력하게 된다.

이창기 원장은 "심천은 대전과 마찬가지로 기술·디자인·제조가 융합된 산업 생태계가 활발하게 조성된 도시"라며 "양 지역이 보유한 뛰어난 기술력과 창의성을 결합해 세계 시장에서도 경쟁력 있는 디자인 산업 모델을 구축하고, 실질적인 성과를 창출할 수 있는 프로젝트를 지속 발굴해 나가겠다"고 밝혔다.

펑창훙 회장 또한 "심천과 대전의 협력은 아시아 디자인 생태계 발전에 새로운 동력이 될 것"이라며 "양 기관이 장기적 신뢰와 파트너십을 기반으로 다양한 사업을 함께 만들어가길 기대한다"고 말했다.

협약 첫걸음으로, 대전·충청권 KDM+ 우수 디자인 인재 10명과 중국 남방과학기술대학교, 쑤저우대학교 등 현지 디자인 전공 대학생들이 참여하는 한·중 대학생 교류 디자인 워크숍을 18일부터 24일까지 개최한다.

참가자들은 심천의 자율주행 기반 기술을 바탕으로 미래형 스마트 정류장 및 노드 디자인을 공동 제안하고, 양국의 디자인 관점과 기술력을 융합한 창의적 해법을 모색할 예정이다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>