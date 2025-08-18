폭스바겐, 대전·부산 신규 전시장…"지역 네트워크 강화"

아우토플라츠·클라쎄오토 영업망 확충

폭스바겐이 대전과 부산지역에 신규 전시장을 열고 영업망을 강화한다.

폭스바겐은 공식 딜러 아우토플라츠가 대전 유성구에 전시장을 신규로 열고 충청권 지역 서비스를 시작했다고 18일 밝혔다.

폭스바겐 공식 딜러 아우토플라츠 대전 전시장. 폭스바겐코리아 AD 원본보기 아이콘

전시장은 골프와 아틀라스, 투아렉 등 주요 모델을 한눈에 볼 수 있는 전시 공간을 갖췄으며, 넉넉한 주차 공간과 쾌적한 분위기의 고객 라운지를 마련해 내방 고객의 편의를 높였다.

'2025 폭스바겐 세일즈 어워즈'에서 최우수 딜러상을 수상한 아우토플라츠는 고객 중심 경영 철학을 기반으로 한 지속적인 투자와 서비스 역량을 통해 전국 어디서나 동일하고 안정적인 고품질 서비스를 제공한다는 방침이다.

박용필 아우토플라츠 대표는 "충청권 네트워크 확장은 단순한 지리적 확대를 넘어 전국 고객과의 접점을 넓히고 신뢰를 높이는 서비스 혁신 전략의 일환"이라며 "폭스바겐 브랜드에 대한 깊은 이해와 서비스 전문성을 바탕으로 해당 지역 고객에게 최고의 서비스 경험을 제공하는 데 집중하겠다"라고 말했다.

아우토플라츠는 송파, 분당, 판교, 안양, 원주, 대전, 천안 등 총 7개 신차 전시장과 안양, 판교, 하남, 원주, 대전, 천안, 청주 등 7개 서비스센터를 운영하고 있다.

폭스바겐 공식 딜러 클라쎄오토 동래 전시장. 폭스바겐코리아 원본보기 아이콘

아울러 폭스바겐 공식 딜러사 클라쎄오토도 부산 동래 전시장과 부산 문현 서비스센터를 공식 오픈했다. 동래 전시장은 총 7대 차량을 전시할 수 있으며, 여유로운 주차 공간과 안락한 고객 라운지를 갖춰 내방 고객에게 더욱 쾌적하고 편리한 환경을 제공한다.

문현 서비스센터는 문현역과 지게골역에서 도보 7분 이내 거리에 위치, 연면적 1224.9㎡, 지상 3층 규모로 조성됐다. 5개 워크베이를 비롯해 판금 부스 2개, 도장 부스 1개, 샌딩 부스 1개의 시설을 도입해 일반 수리와 판금·도장 수리까지 폭넓게 대응할 수 있다.

한영철 클라쎄오토 대표는 "부산 고객들이 더 편안하게 전시장과 서비스센터를 찾을 수 있도록 동래 전시장과 문현 서비스센터의 입지를 전략적으로 선정했다."라고 말하며 "폭스바겐만의 브랜드 가치와 변치 않는 고품질 서비스를 제공하기 위해 최선을 다할 것"이라고 말했다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>