HRT로보틱스, 누적 수주 50억 돌파…산업 자동화 수요 수혜

산업용 협동로봇 전문업체 HRT로보틱스는 올해 7월 말 기준 누적 수주액이 50억원을 기록했다고 18일 밝혔다. 지난해 연간 매출의 약 85% 수준이다.

HRT는 올해 하반기 대구 본사 신공장 이전과 서울지사 신설을 통해 생산능력(CAPA)과 영업 기반을 확대한다. 올해 연간 수주 100억원 달성을 목표로 하고 있다. 모회사 와이투솔루션을 대상으로 한 50억원 규모의 유상증자를 마쳤다. HRT는 이를 바탕으로 인력 충원과 설비 투자에 속도를 내고 있다.

HRT는 유니버설로봇(UR)과 자율주행로봇(AMR) 전문기업 미르(MiR) 기반 자동화 시스템을 구축해 자동차, 이차전지, 식품·제약 등 다양한 산업에 공급하고 있다. 최근 수주 확대는 기존 고객 발주 증가와 신규 프로젝트 계약이 늘어난 결과다. 생산설비는 현재 100% 가동 중이며 하반기부터는 본격적으로 매출을 인식할 것으로 예상했다.

HRT는 오는 10월 신공장 완공을 앞두고 있다. 공장이 가동되면 생산능력 확대는 물론이고 효율성과 고객 대응력도 함께 높아질 전망이다. 설계부터 제작, 설치, 애프터서비스(A/S)까지 이어지는 일관된 생산체계를 갖추고 있다. 또한 협동로봇과 AMR을 연계한 자동화 라인과 인공지능(AI) 기반 비전 솔루션 등 차세대 기술 확보에도 주력하고 있다.

회사 관계자는 "수주 성장은 HRT의 기술력과 경쟁력을 보여준 결과"라며 "하반기 생산능력 확대와 와이투솔루션과의 시너지를 기반으로 고부가가치 자동화 솔루션 중심의 사업 구조를 강화하겠다"고 말했다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>