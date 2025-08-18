본문 바로가기
울산시, 올해 4차 중소기업 육성자금 300억원 규모 지원

영남취재본부 김철우기자

입력2025.08.18 08:50

9월 15∼19일 온라인 접수

울산시는 기업경영 환경이 어려운 중소기업을 위해 총 300억원 규모의 4차 중소기업 육성자금을 지원한다.


육성자금 지원 방식은 협약을 맺은 12개 금융기관에서 중소기업으로 대출하고, 울산시는 대출이자의 일부(1.2∼3% 이내)를 지원한다.

지원 대상은 일시적인 자금난을 겪고 있는 울산지역 일반·자동차(부품) 분야 중소기업으로 일반 중소기업에는 200억원, 자동차(부품)업종 중소기업에 100억원을 지원한다.


신청은 오는 9월 15일부터 19일까지 울산경제일자리진흥원 기금융자관리시스템 누리집에 접속해 온라인으로 접수하면 된다.


자세한 사항은 울산시 누리집 또는 울산경제일자리진흥원 누리집 공고문을 확인하면 된다.

시 관계자는 "미국 관세 협상으로 직접적인 영향을 받는 자동차(부품) 분야 중소기업의 어려움을 극복하기 위해 '수출 경쟁력 강화 대책회의'를 개최하는 등 대응방안 마련에 총력을 기울이고 있다"라며 "이런 어려움에 직면해 있는 자동차(부품) 분야 중소기업들에 자금 규모를 추가 지원하고, 차질 없는 공급을 통해 지역기업의 일시적 자금경색을 완화하는 데 도움이 되기를 바란다"라고 말했다.


이번 4차 지원을 끝으로 울산시의 올해 중소기업 육성자금 지원 규모는 일반기업 1500억원, 조선업종 200억원, 자동차업종 300억원, 기술·혁신 분야 300억원으로 총 2300억원이다.

울산시청.

울산시청.

원본보기 아이콘




영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
