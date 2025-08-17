본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

[내일날씨]전국 무더위 지속…수도권·강원은 비소식

장효원기자

입력2025.08.17 20:08

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

월요일인 18일은 전국에 무더위가 지속되는 가운데 수도권, 강원 지역에서 비가 내릴 것으로 전망된다. 전남과 제주도에는 소나기가 오겠다.


17일 기상청에 따르면 수도권과 강원내륙·산지 중심으로 비가 내리겠다. 예상 강수량은 인천·경기북부·서해5도와 강원중·북부내륙·산지에는 10~60㎜(많은 곳 80㎜ 이상), 서울과 경기남부에는 5~40㎜가 예상된다. 경기북부와 강원중·북부내륙에는 오후 늦게까지 비가 이어지겠다.

충남은 오전에 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠고, 전남과 제주도에는 오후에 5~40㎜의 소나기가 예상된다.


비가 내리는 지역에서는 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳이 있겠다. 특히 경기북동부와 강원북부내륙에는 시간당 20㎜ 안팎의 강한 비가 내리는 곳이 있겠다.


주요 지역 아침 최저기온은 ▲서울 26도 ▲인천 25도 ▲춘천 24도 ▲강릉 26도 ▲대전 24도 ▲전주 25도 ▲광주 24도 ▲대구 24도 ▲부산 26도 ▲제주 26도다.

낮 최고기온은 ▲서울 31도 ▲인천 29도 ▲춘천 30도 ▲강릉 34도 ▲대전 32도 ▲전주 33도 ▲광주 33도 ▲대구 33도 ▲부산 32도 ▲제주 32도다.


미세먼지는 전 권역이 '좋음'으로 예상된다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"막걸리 샀는데 이게 맞아? 먹으면 죽는 건가"…편의점 유통기한 '사각지대' "막걸리 샀는데 이게 맞아? 먹으면 죽는 건가"…편... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"잠들기 전 '이것' 안 빼면 늙는다"…피부과 의사들의 경고

"업무 많고 급여 낮은 직업"…미국도 젊은층 교직 기피 뚜렷

트럼프가 주면 안받아?…톰 크루즈, '케네디센터 공로상' 수상 제안 '거절'

"5성급 호텔·샤넬백·반클리프 목걸이"…요즘 MZ 프러포즈 필수템

尹이 마지막까지 찾은 애완견 '토리'…김건희 구속 후 돌봄은 누가?

"월요일 공휴일 땐 하루 경제효과 2조원" 긍정 연구결과 나왔다

'김동선 버거'도 매물로 나왔다…외식 브랜드, M&A '찬바람'

새로운 이슈 보기