광복절 '81.5㎞' 달렸다…가수 션, '815런'으로 23억원 기부

기부 마라톤 '2025 815런' 완주 성공

총 23여억원 조성…독립유공자 후손 지원

가수 션이 광복절 80주년을 기념해 열린 기부 마라톤 '2025 815런'에서 81.5㎞ 완주에 성공, 23억여원의 기부금을 독립유공자 후손들을 위해 기부했다.

17일 YG엔터테인먼트에 따르면 션은 지난 15일 열린 마라톤 행사에서 마련된 기부금을 한국해비타트에 전액 전달했다.

'2025 815런'은 광복절의 의미를 되새기고 독립유공자와 그 후손들에게 감사의 마음을 전하기 위해 마련된 행사다. 올해는 역대 최다인 1만9450명이 개인 참가자로 신청했으며, 행사 당일 서울 월드컵공원에서 4000여명이 션과 달렸다.

'2025 815런'에서 달리고 있는 가수 션. YG엔터테인먼트 제공

이번 행사에는 노스페이스, 미라클365 등 110여개 기업이 후원에 참여했으며, 기업 후원금과 참가비를 포함해 총 23억8000만원의 기부금이 조성됐다. 이 기금은 독립유공자 후손 가정의 주거 환경 개선 사업에 사용될 예정이다.

이날 7시간 50분 22초 만에 81.5㎞를 완주한 션은 "광복절 아침을 81.5㎞ 달리기로 시작하는 것은 독립유공자와 그 후손들께 드리는 제 감사 인사"라며 "함께 마음을 나눠준 모든 러너에게 진심으로 감사드린다"고 소감을 전했다.

션은 2020년부터 광복절 '815런', 2021년부터 3·1절 '3·1런'을 이어오며 독립유공자 후손을 위한 주거 개선 캠페인을 지속해 펼쳐왔다. 지금까지 이 캠페인을 통해 19세대에 새 보금자리를 선물했고, 현재 20~22번째 주택 건립이 진행 중이다.

아울러 션은 ▲화보 수익금 전액 기부 ▲국내외 아동 지원 ▲어린이재활병원 건립 후원 ▲연탄 배달 봉사 ▲루게릭 요양병원 건립 지원 등 사회 전반에 걸쳐 기부와 봉사를 진행하고 있다. 지금까지 그가 기부한 누적 금액은 약 65억원이다.





최승우 기자 loonytuna@asiae.co.kr



