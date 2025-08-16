"학습 부담·SNS 비교까지"…10대 불안장애 4년새 65% 증가

등교 거부 등으로 증상 나타날 수도

지난해 불안장애 진료를 받은 10대 환자가 4년 전보다 60% 이상 늘어난 것으로 집계됐다.

서울 강남구 대치동 학원가에서 한 학원 외벽에 의대 입시 관련 현수막이 붙어 있다. AD 원본보기 아이콘

15일 건강보험심사평가원은 지난해 1~12월(올해 4월 건강보험 심사 결정분까지 반영) 불안장애로 진료받은 10~19세 환자가 4만 1611명으로 전년보다 8.7% 늘었다고 밝혔다. 이는 4년 전인 2020년(2만 5192명)과 비교하면 65.2%나 증가했다. 그뿐만 아니라 10대 불안장애 환자 수는 ▲2021년 3만 2800명 ▲2022년 3만 7401명 ▲2023년 3만 8283명 등으로 해마다 증가세를 보인다.

10대 미만 환자도 ▲2020년 2311명에서 ▲2024년 4336명으로 87.6%로 급증했다. 같은 기간 전체 불안장애 진료 환자 수가 75만 7251명에서 91만 385명으로 20.2% 늘어난 것을 보면 10대 이하에서 환자 수 증가세가 유달리 가파르다는 점을 알 수 있다.

불안장애로 진료받는 청소년 환자 수가 큰 폭으로 늘어난 데는 ▲과도한 학습 부담이나 학업 경쟁 ▲사회관계망서비스(SNS)를 통한 비교 등이 영향을 미쳤을 수 있다. 최근 국내 아동·청소년 3명 중 1명은 수면 부족을 호소하고 있다는 조사에서도 같은 원인이 꼽혔다. 아울러 정신의학과 진료 접근성 확대 역시 영향을 미쳤을 것이란 분석이 나오는데, 정신의학과에 방문하는 데에 대한 편견이나 두려움이 줄면서 불안장애 진단을 받은 환자 수가 늘어난 것으로 집계됐다는 것이다.

한편 불안장애는 비정상적·병적인 불안과 공포로 일상생활에 장애를 일으키는 질환을 의미한다. 10대에선 두통, 복통 등을 호소하거나 "친구 만나기 싫다", "학교 가기 싫다"처럼 특정 상황을 회피하는 증상을 보일 수도 있다. 불안장애에는 ▲공황장애 ▲사회불안장애 ▲범불안장애 ▲분리불안장애 ▲선택적 함구증 등이 포함된다.

또 10대 이하 환자 외에 다른 연령대에선 2020년과 2024년 불안장애 환자 증가율이▲20대 24.7% ▲30대 30.0% ▲40대 25.3% ▲50대 12.4% ▲60대 14.7% ▲70대 4.2% ▲80대 16.7% ▲90대 50.3%로 나타났다.





구나리 기자 forsythia26@asiae.co.kr



