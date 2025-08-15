본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

'다큐 3일' 안동역 폭파 협박범은 10대 고교생…서울서 검거

이경호기자

입력2025.08.15 16:23

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
'다큐 3일' 안동역 폭파 협박범은 10대 고교생…서울서 검거
AD
원본보기 아이콘

경북 안동시 옛 안동역 앞 광장에서 폭발물을 터트리겠다고 한 협박범이 서울에서 검거됐다.


안동경찰서는 15일 오후 2시 25분께 서울 동대문구 한 가정집에서 공중협박 혐의로 10대 고교생 A군을 검거했다. A군은 이날 오전 7시 37분께 유튜브 라이브 방송 채팅창에 '구 안동역 광장에 폭발물을 터트리겠다'라는 글을 올렸다. 해당 장소에는 'KBS 다큐 3일' 촬영 관련으로 다수의 시민과 방송 관계자 등이 모여 있었다.

경찰은 인근 파출소와 안동경찰서 초동대응팀 및 경찰특공대 등을 투입해 현장을 통제하고 수색했다. 수색 결과 폭발물은 발견되지 않았으며, 경찰은 2시간 50여분만인 이날 오전 10시 20분께 현장 통제를 해제했다. 경찰은 위치 추적 등을 통해 A군을 특정한 것으로 알려졌다. 경찰 관계자는 "현재 A군 조사를 위해 안동경찰서 수사관들이 서울로 향하고 있다"고 말했다.





이경호 기자 gungho@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"매달 4만원씩 나갔는데 3천원까지 줄였어요"…OTT 절약 트렌드는[주머니톡] "매달 4만원씩 나갔는데 3천원까지 줄였어요"…OTT... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

윤석열 '까르보불닭'·김건희 '팥빙수'…광복절 특식 메뉴

'노재팬' 언제였더라?…日 호감도 역대 최고치 근접

공공임대 살면서 억대 자동차 몬다?…한국 안되는데 일본 깜짝 '반전'

"'노벨상 집착' 트럼프, 노르웨이 장관에 노벨상 받고 싶다 말해"

입주민끼리 만남 주선하던 초고가아파트…고소득 맞춤형 결혼 설계 회사 세웠다

"트럼프 정부, 경영난 인텔 지분 인수 검토"

대만, 중국 본토와 단절 수위 높여..."대만 정착 시 본토 여권 말소해야"

새로운 이슈 보기