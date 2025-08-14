SAMG엔터, 상반기 영업이익 116억 달성…3개 분기 연속 흑자

글로벌 IP 콘텐츠 기업 에스에이엠지엔터테인먼트(대표 김수훈, 이하 SAMG엔터 SAMG엔터 419530 | 코스닥 증권정보 현재가 73,500 전일대비 1,200 등락률 -1.61% 거래량 185,434 전일가 74,700 2025.08.14 15:30 기준 관련기사 SAMG엔터, '티니핑X하츠투하츠' 컬래버 MD 출시SAMG엔터, '캐치! 티니핑' 시즌3 일본 방영 시작…온·오프라인 MD 동시 판매SAMG엔터-SM엔터, '에스파' '하츠투하츠' 신규 티니핑 캐릭터 등장 전 종목 시세 보기 close )는 올 상반기 연결 기준 매출액 711억원, 영업이익 116억원을 기록했다고 14일 밝혔다. 매출은 전년 동기 대비 43% 증가했고, 영업이익은 3개 분기 연속 흑자를 달성했다.

2분기 실적은 연결 매출 354억원, 영업이익 53억원으로 전년 동기 대비 매출액이 46% 증가했다. 1030세대 타깃 확장과 대형 기업 컬래버 굿즈 판매, 성수기 매출 호조가 맞물리며 영업이익률(OPM) 15.1%를 기록했다.

SAMG엔터는 지난해 4분기 실적 턴어라운드 이후 3개 분기 연속 흑자를 유지했다. 특히 지난해 하반기에 진행된 체화재고 전량 처리와 유통망 내재화로 원가율과 판관비율을 대폭 개선한 것이 고무적이다. 그 결과 매출원가율은 지난해 85% 수준에서 이번 분기 59%까지 낮아졌으며, 성수기 마케팅 비용 증가에도 안정적인 수익 구조를 유지하고 있다.

SAMG엔터의 상반기 제품 매출은 약 540억원 규모로, 전년 동기 대비 약 36% 증가했다. 5월 성수기 제품 매출 확대와 글로벌 기업 컬래버로 1030세대 타깃 연령층을 확장한 것이 주효했다. 특히 현대자동차와의 콘텐츠, 굿즈, 팝업 등 OSMU(One Source Multi Use) 컬래버레이션은 '현대모터스튜디오 고양' 전시장을 가득 채웠다. 이에 더해 최근 인도네시아 진출에도 성공하며 글로벌 타깃 연령층 확장에 박차를 가하고 있다.

라이선스 부문도 연령층 확장세가 뚜렷했다. KB국민카드와 협업한 '틴업 체크카드'는 출시 1달 만에 10만 장이 넘게 발급됐으며 2030세대 발급율이 전체의 70% 이상을 차지할 정도로 어른이들 반응이 좋았다. 기아타이거즈 유니폼 굿즈 등은 2030 야구 팬덤 화력으로 출시 직후 품절됐다. 더불어 K-POP, 코스메틱, F&B, 금융, 자동차, 스포츠 등 캐릭터 IP가 필요한 사업군에 '캐치! 티니핑'과 '하츄핑'이 등장하며 2분기 라이선스 매출은 약 130억원, 전년 동기 대비 93% 급증했다.

하반기에는 SM엔터와의 컬래버가 본격적으로 시작된다. 지난달 14일부터 판매한 '티니핑x하츠투하츠' 컬래버 굿즈는 SM 광야스토어를 포함해 주요 플랫폼에서 조기 품절됐으며 이미 비주얼이 공개된 '티니핑x에스파' 컬래버 굿즈도 곧 출시를 앞두고 있다. 더불어 K-캐릭터 반열에 오른 하츄핑이 아이돌로 변신한 '하츄핑 아이돌 프로젝트' 피규어 블라인드 박스의 예약 판매를 시작하며 K-캐릭터와 K-POP 컬래버 영역을 넓히고 있다.

SAMG엔터의 글로벌 성장세도 여전히 가파르다. 상반기 해외 매출액은 약 186억원으로, 전체 매출의 약 26%를 차지했다. 중국은 7월 '위시캣', 8월 '메탈카드봇S Part2' 방영 소식을 알렸고, 8월 18일부터는 '티니핑x하투하' 굿즈의 중국 예약 판매가 시작된다. 일본은 7월 '캐치! 티니핑' 시즌3 방영을 시작했으며, '로손(Lawson)'과 하츄핑이 만난 크루즈 여행 상품을 출시하며 현지에서 K-애니메이션 IP의 인지도를 확장하고 있다.

하반기에는 '캐치! 티니핑' 시즌6, '메탈카드봇' 시즌3 등 주요 신작이 순차적으로 공개될 예정이다. 더불어 타깃 연령층 확대의 교두보가 되어준 영화 <사랑의 하츄핑>의 후속작, '캐치! 티니핑' 시리즈 두번째 영화도 내년 초를 목표로 개봉 시점을 조율 중에 있다고 회사는 전했다.

김수훈 SAMG엔터 대표는 "지난해 4분기 흑자전환을 기점으로 매출과 이익 모두에서 뚜렷한 성장세를 기록하며 안정적인 수익 기반을 확보했다"며 "하반기 신작 출시와 대형 브랜드 협업을 통한 글로벌 팬덤을 확장하며 중장기 성장 모멘텀을 이어가겠다"고 말했다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



