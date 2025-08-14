엠로, 상반기 매출 427억원…반기 기준 역대 최대

상반기 매출, 전년 동기 대비 26.2% ↑

공급망 관리 소프트웨어 기업 엠로는 올해 상반기 연결기준 매출액이 전년 동기 대비 26.2% 증가한 426억8000만원을 기록했다고 14일 공시했다. 엠로의 상반기 누적 매출액이 400억원을 넘어선 건 창사 이래 처음이다.

같은 기간 영업이익과 당기순이익은 각각 11억2000만원과 4억8000만원을 기록했다.

2분기 매출액은 220억5000만원으로 전년 동기 대비 14.9% 증가했다. 2분기 실적 역시 역대 최대를 기록했다.

주요 매출 성장 요인은 ▲대기업 고객을 중심으로 구매 시스템 구축 및 해외법인 확산 ▲인공지능(AI) 솔루션 도입 증가 ▲글로벌 SRM 서비스형 소프트웨어(SaaS) 솔루션 '케이던시아(Caidentia)'를 통한 해외 진출 성과 가시화 ▲기존 고객으로부터의 안정적인 기술료 및 클라우드 서비스 사용료 발생 등이다.

매출을 부문별로 살펴보면 상반기 소프트웨어 라이선스 매출이 전년 동기 대비 13.1% 증가한 37억3000만원을 기록했다. 기술료와 클라우드 서비스 사용료도 각각 75억4000원과 27억7000만원으로 집계됐다. 전년 동기 대비로는 기술료는 26.3%, 클라우드 서비스 사용료는 9.2% 증가했다.

엠로는 하반기 AI 및 클라우드 중심으로 솔루션을 고도화해 국내외 시장에서 성장을 이어간다는 계획이다. 기존 솔루션에 다양한 글로벌 표준 구매 기능과 구매 특화 AI 에이전트를 탑재해 SaaS 기반으로 업그레이드 출시할 예정이다.

엠로 관계자는 "앞으로도 기업 고객의 니즈를 선제적으로 파악해 혁신적인 솔루션을 선보이며 글로벌 공급망 관리 소프트웨어 시장을 선도해 나가겠다"고 말했다.





이명환 기자



