본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

양주시, 수확철 영농대행 신청 접수…콤바인·콩 콤바인 임대

이종구기자

입력2025.08.14 12:42

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

양주시, 사전 예약 추첨제 운영

경기 양주시 농업기술센터가 가을 수확철을 맞아 콤바인과 콩 콤바인을 투입해 영농 대행 서비스를 실시한다고 14일 밝혔다.

양주시 농업기술센터가 가을 수확철을 맞아 콤바인과 콩 콤바인을 투입해 영농 대행 서비스를 실시하고 있다. 양주시 제공

양주시 농업기술센터가 가을 수확철을 맞아 콤바인과 콩 콤바인을 투입해 영농 대행 서비스를 실시하고 있다. 양주시 제공

AD
원본보기 아이콘

올해 영농 대행 기간은 오는 9월 22일부터 수확이 끝날 때까지이며, 사전 예약 신청자를 대상으로 컴퓨터 추첨을 통해 작업 일정을 배정한다.


사전 신청은 오는 18일부터 9월 2일까지 16일간 진행되며, 농기계 대여은행을 방문하거나 전화로 접수하면 된다.

신청시에는 농지대장, 임대차계약서, 경작 증명서(이·통장 확인) 등 경작을 증명할 수 있는 서류를 제출해야 한다. 콤바인이나 콩 콤바인을 보유한 농가나 해당 작목반 소속 농가는 신청할 수 없으며, 한 농업인이 여러 농지를 경작하는 경우에도 중복 신청은 불가능하다.


농업기술센터 관계자는 "올해도 많은 농가가 안정적으로 수확할 수 있도록 철저히 준비하겠다"며 "대행 일정이 제한적인 만큼 사전 신청 기간을 놓치지 말고 서둘러 신청해 달라"고 당부했다.




양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"불황에 남아돌아" 창고 터질라…'재고 떨이'로 헐값에 중국 보내는 에틸렌 "불황에 남아돌아" 창고 터질라…'재고 떨이'로 헐... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

대법 “아기상어 표절 아니다” 韓제작사 최종 승소

더 가볍게, 더 강하게… 포는 또 진화한다

"승무원도 우왕좌왕"…인천공항 도착했다더니 김포공항 왜 왔나

정부, 유류세 인하 10월말까지 추가 연장

'네카라쿠배당토' 현직자가 돈 받고 이력서 첨삭

네이버 "대한민국 구석구석 가장 잘 아는 AI 모델…수출도 가능"

트럼프, 파월 후임 조기지명 시사…"3~4명으로 좁혀"

새로운 이슈 보기