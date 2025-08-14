양주시, 수확철 영농대행 신청 접수…콤바인·콩 콤바인 임대

양주시, 사전 예약 추첨제 운영

경기 양주시 농업기술센터가 가을 수확철을 맞아 콤바인과 콩 콤바인을 투입해 영농 대행 서비스를 실시한다고 14일 밝혔다.

올해 영농 대행 기간은 오는 9월 22일부터 수확이 끝날 때까지이며, 사전 예약 신청자를 대상으로 컴퓨터 추첨을 통해 작업 일정을 배정한다.

사전 신청은 오는 18일부터 9월 2일까지 16일간 진행되며, 농기계 대여은행을 방문하거나 전화로 접수하면 된다.

신청시에는 농지대장, 임대차계약서, 경작 증명서(이·통장 확인) 등 경작을 증명할 수 있는 서류를 제출해야 한다. 콤바인이나 콩 콤바인을 보유한 농가나 해당 작목반 소속 농가는 신청할 수 없으며, 한 농업인이 여러 농지를 경작하는 경우에도 중복 신청은 불가능하다.

농업기술센터 관계자는 "올해도 많은 농가가 안정적으로 수확할 수 있도록 철저히 준비하겠다"며 "대행 일정이 제한적인 만큼 사전 신청 기간을 놓치지 말고 서둘러 신청해 달라"고 당부했다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



