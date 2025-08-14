본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

대통령실

李대통령 "위안부 피해자 명예·존엄 온전히 회복되도록 총력"

임철영기자

입력2025.08.14 12:10

시계아이콘00분 48초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"인권이 상식이 되고 평화가 일상이 되는 나라 약속드린다"
33년 전 故 김학순 할머니, 日 위안부 피해 증언…李대통령 페이스북 메시지

이재명 대통령은 14일 "위안부 피해자분들의 명예와 존엄이 온전히 회복될 수 있도록 총력을 다하겠다. 인권이 상식이 되고 평화가 일상이 되는 나라, 정의가 살아 숨 쉬는 세상을 반드시 만들겠다 약속드린다"고 밝혔다.


경기 광주 '나눔의 집'에 있는 일본군 '위안부' 피해자 고(故) 김학순 할머니 동상.

경기 광주 '나눔의 집'에 있는 일본군 '위안부' 피해자 고(故) 김학순 할머니 동상.

AD
원본보기 아이콘

이 대통령은 이날 '용기와 연대로 되찾은 빛이 꺼지지 않도록'이라는 페이스북 메시지를 통해 "33년 전 오늘은 고(故) 김학순 할머님께서 오랜 침묵을 깨고 세상에 나와 일본군 위안부 피해를 증언해 주신 날"이라면서 이같이 적었다. 이 대통령은 "전시 성폭력 참상을 알린 고발을 넘어, 어떤 극한 상황에서도 인간의 존엄이 결코 훼손되어서는 안 된다는 가장 근원적이고도 준엄한 호소였다"고 했다.

그러면서 이 대통령은 "할머님의 용기는 국내를 넘어 국제사회의 양심을 일깨웠고, 연대의 물결을 만들어냈다"며 "지난한 역사의 어두움을 뚫고 나온 한 줄기 빛이었고, 진실이 세상을 바꿀 수 있음을 보여줬다"고 언급했다. 이 대통령은 "우리는 이 숭고한 용기를 잊지 않아야 한다"며 "역사를 잊은 민족에게 미래는 없다는 말처럼, 같은 비극이 반복되지 않도록 하는 것이 이 시대를 살아가고 있는 우리에게 주어진 엄중한 책무"라고 강조했다.


이어 이 대통령은 "올해 광복 80주년을 맞이했지만, 위안부 피해자분들은 아직 자유와 평화를 누리지 못하고 계신다"면서 "긴 세월이 흘렀음에도 위안부 문제가 여전히 해결되지 않았기 때문이다. 역사의 진실이 바로 서지 않는 한 광복은 완전하지 않다"고 밝혔다. 이 대통령은 "진실과 용기의 등불이 되어 주신 할머님들께 고개 숙여 경의를 표한다"면서 "우리 곁에 계신 이용수 할머니, 박필근 할머니, 강일출 할머니, 김경애 할머니를 포함한 여섯 분 모두에게 건강과 평안이 함께하길 기원한다"고 했다.




임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

중국인 관광객 1인당 5만원씩 숙박비 지급…관광객 유치 나선 경남 중국인 관광객 1인당 5만원씩 숙박비 지급…관광객... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

대법 “아기상어 표절 아니다” 韓제작사 최종 승소

더 가볍게, 더 강하게… 포는 또 진화한다

"승무원도 우왕좌왕"…인천공항 도착했다더니 김포공항 왜 왔나

정부, 유류세 인하 10월말까지 추가 연장

'네카라쿠배당토' 현직자가 돈 받고 이력서 첨삭

네이버 "대한민국 구석구석 가장 잘 아는 AI 모델…수출도 가능"

트럼프, 파월 후임 조기지명 시사…"3~4명으로 좁혀"

새로운 이슈 보기