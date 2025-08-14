한화-DL, '앙금' 남긴 채 여천NCC 위기 봉합…DL케미칼, 1500억원 대여 결정

경영난 여천NCC에 공동 경영사 자금 지원

워크아웃 피했다…단기 위기 완화 전망되지만

구조적 해법 없인 갈등 재발 우려…합작사 한계

DL DL 000210 | 코스피 증권정보 현재가 38,850 전일대비 100 등락률 -0.26% 거래량 71,089 전일가 38,950 2025.08.14 14:30 기준 관련기사 한화, DL에 여천NCC 자금지원 '공식화' 요청…"시장 불안 해소해야"부도 위기 피한 여천NCC…DL그룹도 2천억원 수혈 결정여천NCC "긴급 자금 마련에도 역부족…이달 말까지 1800억원 필요" 전 종목 시세 보기 close 이 한화 한화 000880 | 코스피 증권정보 현재가 84,100 전일대비 900 등락률 +1.08% 거래량 237,172 전일가 83,200 2025.08.14 14:30 기준 관련기사 한화큐셀·OCI, 美에 폴리실리콘 수입 제한 완화 요청[관세 후반전]'15% 뉴노멀'…산업계 실리중심 대응책 마련워싱턴 모인 재계 3인방…'팀코리아'로 관세 타결 지원 총력 전 종목 시세 보기 close 와의 신경전 끝에 경영난에 빠진 여천NCC에 1500억원 지원을 공식화했다. 그러나 공동 경영사인 한화와 원료공급계약 갈등을 지속하고 있어, 이번 조치가 여천NCC 정상화의 '골든타임'을 살리는 불씨가 될지는 여전히 불투명하다.

DL케미칼은 14일 오전 긴급 이사회를 열어 여천NCC에 약 1500억원을 대여해주기로 의결했다. 지난 11일 승인한 2000억 원 규모 주주배정 유상증자 자금 중 상당 부분이 여천NCC에 투입되는 것이다. 앞서 DL그룹은 여천NCC의 경영 상황과 자구책 마련이 우선이라며 즉각적인 지원에 부정적인 입장을 보여왔다.

여천NCC 제1사업장 전경. 여천NCC AD 원본보기 아이콘

여천NCC는 한화솔루션 한화솔루션 009830 | 코스피 증권정보 현재가 29,750 전일대비 750 등락률 +2.59% 거래량 1,692,842 전일가 29,000 2025.08.14 14:30 기준 관련기사 한화, DL에 여천NCC 자금지원 '공식화' 요청…"시장 불안 해소해야"연 4%대 최저금리로 4배 투자금을? 대체거래소(NXT) 이용자도 가능!부도 위기 피한 여천NCC…DL그룹도 2천억원 수혈 결정 전 종목 시세 보기 close 과 DL케미칼이 각각 지분 50%를 보유한 국내 3위 에틸렌 생산업체다. 2022년부터 지난해까지 누적 적자가 7700억원에 달했고 최근 중국발 공급과잉 여파로 재무구조가 급격히 악화했다. 연말까지 약 3000억원의 운영자금이 필요한 상황에서, 오는 21일까지 360억원, 이달 말까지 총 1800억원을 조달해야 한다.

업계에서는 이번 지원 결정을 둘러싼 논의 과정에서 원료 대금 계약 조건에 대한 입장차가 여실히 드러나며 합작사 운영의 한계를 보여줬다고 본다. DL 측은 "시장 경쟁력을 확보하기 어려운 조건으로 한화가 에틸렌을 공급받아 자사 이익만 극대화하고 있다"고 주장했다. 반면 한화는 "DL이 시장가보다 낮은 가격에 거래한 사실이 국세청 세무조사에서 확인됐다"며 "자금 지원 이후 공정한 조건으로 계약을 체결하자"는 입장을 고수했다.

이번 DL케미칼의 자금 투입으로 여천NCC의 단기 유동성 위기는 다소 완화될 전망이다. 그러나 원료공급계약과 수익 배분 구조를 둘러싼 앙금이 남아 있어, 향후 한화와 DL 간 협상이 여천NCC의 생존을 가를 분수령이 될 것으로 보인다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr

조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>