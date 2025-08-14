BMW그룹코리아, 설립 30주년 차량 무상 점검 진행

유상수리비 20%·패키지상품 30% 할인

BMW그룹코리아는 오는 18일부터 9월 27일까지 6주간 전국 공식 서비스센터에서 차량 무상 점검과 유상 수리 할인 등 다양한 혜택을 제공하는 '닥터 BMW 위크' 및 '미니(MINI) 홈커밍 위크' 캠페인을 진행한다고 14일 밝혔다.

캠페인 기간 소모품 무상 교환 서비스가 만료된 BMW와 미니 전 차량을 대상으로 타이어, 브레이크, 각종 오일 및 필터류, 배터리, 차량 외부 장착물 등 40가지 주요 항목에 대해 무상 점검 서비스를 제공한다. 전기차는 고전압 배터리와 냉각 시스템, 고전압 셀 모듈 등 육안 점검 및 고장 코드 조회 등의 점검이 진행된다.

유상 수리가 필요한 고객에게는 다양한 할인 혜택이 주어진다. BMW 및 미니 오리지널 부품 및 공임이 20% 할인된 가격으로 제공되며 오리지널 타이어는 10%, 교체 공임은 최대 50% 할인 혜택을 적용받을 수 있다.

또 엔진오일 및 필터 패키지, 브레이크 패키지, 하체 패키지, 헤드커버 패키지 등 총 13가지로 준비된 차량 관리 패키지는 부품과 공임을 포함해 총 30% 할인된 가격으로 제공된다. 올해는 마이크로 필터(초미세먼지 필터 포함), 디퍼런셜 오일, 터보차저 항목이 새롭게 추가돼 더욱 폭넓은 차량 관리가 가능하다.

이외에도 오리지널 액세서리와 라이프스타일 제품군은 20% 할인하며, 일부 특별 품목은 최대 50% 할인 가격으로 판매된다.





