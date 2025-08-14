본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

금융

KB금융, 광복 80주년 맞아 '명예를 품은 가게' 현판식 개최

권재희기자

입력2025.08.14 08:28

시계아이콘01분 03초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

독립유공자 후손 소상공인 대상 '맞춤형 리모델링' 지원사업 1호점 현판식
'명품가게' 전국 8곳 확대 예정
양종희 회장 "금융의 역할로 사회에 선한 영향력 펼쳐
성장하는 동반자 되겠다"

(왼쪽부터) 김진 광복회 부회장, 권오을 국가보훈부 장관, 김수정 원장(독립유공자 김혁 선생 후손), 류진 한경협 회장, 양종희 KB금융그룹 회장이 13일 명품가게 1호점에서 진행된 현판식에서 기념촬영을 하고 있다. KB금융

(왼쪽부터) 김진 광복회 부회장, 권오을 국가보훈부 장관, 김수정 원장(독립유공자 김혁 선생 후손), 류진 한경협 회장, 양종희 KB금융그룹 회장이 13일 명품가게 1호점에서 진행된 현판식에서 기념촬영을 하고 있다. KB금융

AD
원본보기 아이콘


KB금융 그룹이 13일 서울 도봉구 창동에서 광복 80주년 기념 독립유공자 후손 소상공인 자립지원사업인 '명예를 품은 가게(명품가게)' 첫번째 사업장의 현판식을 진행했다고 14일 밝혔다.


이날 행사에는 권오을 국가보훈부 장관, 류진 한국경제인협회(한경협) 회장, 김진 광복회 부회장, 양종희 KB금융 회장 등 주요 관계자들이 참석해, 독립정신을 이어가는 보훈 소상공인에게 감사와 존경의 뜻을 전했다.

'명품가게'는 KB금융이 국가보훈부, 한경협, 광복회와 함께 독립유공자 후손 소상공인을 발굴·지원해, 생계와 자립을 응원하고 국민과의 공감대를 확산하는 소상공인 지원 사업이다.


1호 명품가게로 선정된 도봉구 창동의 '팔레트 미술교습소'는 독립운동가 김혁 선생의 손녀 김수정씨가 운영하는 미술 학원으로, 지역 아동의 예술교육에 힘쓰고 있는 공간이다. KB금융과 한경협은 아이들에게 안전하고 편안한 교육 환경을 제공하고자 외벽 정비, 간판 교체, 실내 리모델링, 수도관 보강 등 전반적인 공간 개선을 진행했다.


KB금융과 한경협은 향후 전국 8개 지역의 독립유공자 후손 소상공인을 대상으로 ▲가게 및 부대시설 개선(리모델링), ▲분야별 경영 컨설팅(연중), ▲명품가게 현판 제공 등 맞춤형 솔루션을 제공할 예정이다.

팔레트 미술교습소 김수정 원장은 "잊지 않고 기억해 주셔서 감사하고 독립운동가의 후손이라는 것이 더욱 자랑스럽게 느껴진다"며 "이번 지원을 통해 교습소 공간이 훨씬 따뜻해졌고, 앞으로도 지역사회에 기여하는 교습소가 되겠다"고 소감을 전했다.


KB금융 양종희 회장은 "이번 명품가게 지원사업은 과거의 헌신과 오늘의 희망을 잇는 뜻깊은 연결고리가 될 것"이라며 "앞으로도 KB금융은 금융의 역할로 우리사회 곳곳에 선한 영향력을 펼치고, 모두가 함께 성장하는 동반자가 되도록 최선의 노력을 다하겠다"고 말했다.


한편, KB금융은 나라를 위한 희생·헌신에 대한 감사와 존경의 의미를 담아 독립유공자를 위한 캠페인과 후원사업을 꾸준히 펼치고 있다. 2019년부터 '대한이 살았다' 캠페인을 진행하고 있는 KB국민은행은 '독립영웅들의 숨겨진 이야기' 영상 캠페인을 제작해 대한민국 독립운동의 역사를 널리 알리는 데 앞장서고 있다. 또한 2022년에는 '대한의 보금자리' 사업을 진행해 강원 정선, 전남 목포, 경북 영덕 등지에서 노후주택에 거주하는 독립유공자 후손의 주거 환경 개선을 지원한 바 있다. 더불어 독립유공자 후손을 위한 장학금 전달, 생활지원키트 후원 등으로 독립유공자와 그 후손을 위한 전방위적 지원을 이어오고 있다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

카톡 메시지 삭제, 5분→24시간 내로…누가 지웠는지도 비밀로 카톡 메시지 삭제, 5분→24시간 내로…누가 지웠는... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

여기 미국 맞아? 토종 K버거 먹으러 3시간 기다렸어요

더 가볍게, 더 강하게… 포는 또 진화한다

"승무원도 우왕좌왕"…인천공항 도착했다더니 김포공항 왜 왔나

스파이더맨·어벤져스를 '웹툰'으로…

1500만원 짜리 과속 딱지에도 태연한 운전자…스위스서 무슨 일?

'1인분 메뉴'가 승패 가른다…달아오른 '혼밥' 전쟁

美국무 "철통같은 동맹 진전 위해 이 대통령과 협력 고대"

새로운 이슈 보기