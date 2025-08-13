한화호텔, 고급리조트 '파라스파라' 품었다…신규 브랜드 '안토' 재탄생

프리미엄 리조트 시장 공략…총 300억원에 인수

'파라스파라 서울'…안토' 브랜드로 새롭게 론칭

김동선 부사장, 사업 포트폴리오 확장 나서

한화호텔앤드리조트가 서울 강북 우이동의 고급 리조트 '파라스파라 서울'을 인수하고 프리미엄 리조트 시장 공략에 나선다.

한화호텔앤드리조트는 파라스파라 서울을 소유한 법인 정상북한산리조트의 지분 100%를 유상증자 금액 295억원을 포함해 총 300억원에 인수했다고 13일 밝혔다. 이로써 정상북한산리조트는 한화호텔앤드리조트의 자회사로 정식 편입됐다.

앞서 파라스파라 서울은 정상북한산리조트의 모기업인 삼정기업이 기업회생절차를 밟으면서 시장에 매물로 나왔다. 한화호텔앤드리조트는 정상북한산리조트의 부채 3900억원을 승계하는 조건으로 인수했다.

파라스파라 서울의 시장 추정 가치는 6000억원이다. 이는 인수 비용(300억원) 대비 매우 높은 수준이다. 이에 회사 측은 "기존 부채를 승계하는 방식이긴 하지만 당장 투입되는 비용이 미미하다"며 "부채를 포함하더라도 시장 가치 대비 2000억원가량 싸게 인수한 셈이라, 결과적으로 주목할 만한 큰 재무적 성과를 거뒀다"고 자평했다.

파라스파라 서울 인수는 3분기 실적에 반영될 것으로 보인다. 한화호텔앤드리조트 관계자는 "계약이 성공적으로 마무리되면서 3분기 당기순이익이 2000억원가량 증가하는 동시에 총자산도 약 5조4000억원 수준으로 크게 늘어날 것으로 예상된다"며 "기존 차입금도 금융기관 협의를 통해 대폭 낮출 예정"이라고 말했다.

한화호텔앤드리조트는 이번 인수를 계기로 프리미엄 리조트 시장까지 사업 포트폴리오를 확장할 계획이다. 이를 위해 파라스파라 서울을 신규 브랜드 '안토(ANTO·安土)'로 새롭게 론칭한다. 신규 브랜드 안토는 '편안할 안(安)'과 '흙 토(土)' 두 글자를 합친 것으로 '그 땅에서의 편안한 삶'이라는 의미를 담고 있다.

신규 브랜드를 론칭하게 된 것은 최고급 리조트에 대한 늘어나는 고객 수요를 반영한 결과다. 한화호텔앤드리조트는 전국 각지에 호텔·리조트를 보유하고 있다. 이번 파라스파라 서울 인수로 서울 도심에 고급 레저 인프라를 갖추게 됐다. 한화호텔앤드리조트 관계자는 "안토는 도심 접근성이 뛰어나면서도 자연을 제대로 만끽할 수 있는 차별화 된 최고급 휴식공간"이라며 "최근 프리미엄 리조트를 찾는 고객들이 눈에 띄게 늘고 있는 만큼 다양한 고객들이 안토를 찾을 것으로 기대한다"고 말했다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>