삼일제약 허승범 대표, 한국-베트남 정상회담 국빈 만찬 참석…"양국 동반성장 위해 노력"

장효원기자

입력2025.08.13 15:18

삼일제약 허승범 대표, 한국-베트남 정상회담 국빈 만찬 참석…"양국 동반성장 위해 노력"
삼일제약 허승범 대표이사는 지난 11일 또 럼 베트남 당서기장의 국빈 방한을 기념한 국빈 만찬에 초청받아 베트남 측 주요 인사들과 교류의 시간을 가졌다고 13일 밝혔다.


이번 만찬은 대통령실 주요참모, 정부 인사를 비롯해 국내 주요 재계, 금융계, 학계, 체육계, 문화계 인사 등 66인이 참석했다. 또한 베트남 또 럼 당서기장을 비롯해 주요인사 55인 등이 참석한 가운데 양국 간 포괄적 전략 동반자 관계 강화를 위해 한국과 베트남 파트너십의 주요인사로 구성됐다.

삼일제약은 2008년 베트남 대표사무소 설립을 통해 의약품 시장에 대한 지속적 조사와 정보를 수집하고 2018년 베트남 현지 법인을 설립한 바 있다. 이후 삼일제약은 1억2000만달러를 투자해 2022년 11월 CMO/CDMO 사업을 위한 글로벌 수준의 점안제 플랜트를 준공한 바 있다. 삼일제약은 베트남 플랜트의 상업화를 위해 지난해 9월 WHO GMP 승인을 획득했으며 같은 해 10월에는 대만 '포모사와' FDA로부터 허가를 받은 점안제의 글로벌 CMO 계약을 체결했다.


삼일제약 관계자는 "삼일제약의 베트남 플랜트는 내년부터 본격 가동 예정이다. 럼 베트남 공산당 서기장 방한을 계기로 양국 간 협력이 강화돼 베트남 내 사업도 한층 탄력을 받을 것으로 기대한다"며 "한국과 베트남 양국의 동반 성장 및 국위 선양을 위해 지속적으로 노력해 나가겠다"고 말했다.




장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
