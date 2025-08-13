수원남부소방서, 스프링클러 미설치 아파트 전수조사

경기 수원남부소방서가 오는 31일까지 관내 스프링클러 설비 미설치 아파트 총 839곳을 대상으로 소방 안전 전수조사를 실시한다.

이번 조사는 지난 6월 부산 노후 공동주택 화재로 인한 인명 피해 발생에 따라 유사 사고 재발 방지를 위해 마련됐다.

수원남부소방서는 이번 전수조사와 함께 ▲소방시설 및 피난·방화시설 유지·관리 여부 등 현장 점검 ▲피난·대피 방법 및 소방시설 활용 방법 등 관계자 교육 ▲전기 부주의 등 주요 화재 예방법 교육도 병행한다.

수원남부소방서 점검반이 노후 아파트를 점검하고 있다. 수원남부소방서 제공

고영주 수원남부소방서장은 "이번 조사는 시민의 안전을 위한 것"이라며 "부산 노후 공동주택 화재와 유사한 사고가 발생하지 않도록 적극 노력하겠다"고 말했다.

한편 최근 3년간 아파트 화재 사망자의 87%(20명)는 스프링클러 설비 미설치 대상에서 발생한 것으로 나타났다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



