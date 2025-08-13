캐시워크 '모두의 챌린지'…누적 챌린지 40만건 '돌파'

헬스케어 플랫폼 넛지헬스케어는 자사의 건강관리 앱 캐시워크의 '모두의 챌린지' 서비스가 2025년 7월 기준 누적 인증 이미지 수 2억5000만개, 누적 챌린지 개설 수 약 40만건을 기록했다고 13일 밝혔다. 누적 참여자 수는 85만명을 넘어섰다.

출시 2주년을 맞은 모두의 챌린지는 사용자가 직접 챌린지를 개설하고 팀을 구성해 건강 루틴을 함께 실천하는 자율형 챌린지 기능이다. 출시 이후 지금까지 하루 평균 42만 장 이상의 인증 사진이 매일 업로드되고 520개 이상의 챌린지가 새롭게 시작되는 등 사용자 중심의 '생활 속 실천 플랫폼'으로 안착하고 있다.

가장 많이 개설된 챌린지 카테고리는 ▲걷기(10만2139건), ▲습관 만들기(9만9351건), ▲기상(6만5199건) 순으로 사용자가 자발적으로 생활 속 루틴을 설계하고 실천하는 흐름이 뚜렷하다.

특히 재참여율이 52.91%로 참여자 절반 이상이 챌린지에 다시 참여한 것으로 나타났다. 이는 챌린지가 단발성 이벤트가 아닌 지속 가능한 건강 루틴 형성 도구로 자리잡고 있음을 보여준다. 현재도 10만 개 이상의 챌린지가 운영되고 있으며, 걷기부터 식사 기록, 물 마시기, 체중관리, 운동까지 다양한 주제로 구성돼 사용자들의 일상 속 건강 습관 형성에 기여하고 있다.

송승근 넛지헬스케어 대표는 "건강관리 습관은 작지만 반복적인 실천이 핵심인데, 챌린지를 통해 매일 인증하고 팀과 함께 도전하는 과정이 그 동기를 만들어준다"며 "앞으로도 다양한 테마와 환경에 맞는 챌린지를 확장해, 일상 속 건강 행동을 더 쉽고 자연스럽게 만들 수 있도록 도울 계획"이라고 말했다.





