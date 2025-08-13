김건희 구속...장동혁 "정치보복" 안철수 "尹 절연해야"

국민의힘 찬탄·반탄 온도차

국민의힘 대표 선거에 출마한 장동혁·안철수 의원은 13일 김건희 여사의 구속에 대해 각기 다른 목소리를 냈다.

반탄파(탄핵 반대) 장 의원은 이날 입장문을 내고 "구치소에 있는 전직 대통령을 패대기치며 인권을 유린하는 것도 모자라 김 여사까지 구속하며 대놓고 정치보복을 하고 있다"고 비판했다.

윤석열 전 대통령 부인 김건희 여사가 12일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 서울 서초구 서울중앙지법에 출석하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

앞서 정재욱 서울중앙지법 영장전담 부장판사는 전날 자본시장법 위반, 정치자금법 위반, 특정범죄 가중처벌법상 알선수재 혐의로 청구된 김 여사의 구속영장을 발부했다. 법원은 증거인멸 우려를 발부 사유로 들었다. 전직 대통령 부부가 동시에 구속된 것은 이번이 처음이다.

이와 관련해 장 의원은 "전직 대통령 부부가 동시에 구속되는 것은 대한민국 헌정사에 처음 있는 일이다. 있을 수 없는 일이며 있어서도 안될 일"이라고 말했다. 또 "조국 전 조국혁신당 대표에 대해서는 2심 판결에서 실형을 선고하면서도 '배우자가 수감 중'이라는 이유로 법정구속을 하지 않았다"며 "정치보복을 하지 않겠다던 이재명 대통령의 검은 두 얼굴"이라고 지적했다.

이어 "망나니 칼 춤을 추고 있는 특검을 이용해 전직 대통령 부부는 동시에 구속을 하면서 아직도 국민의 분노가 가시지 않은 조국 부부는 보란듯이 사면을 했다"며 "쉽게 얻은 권력을 주체하지 못하고 '광란의 권력 파티'를 하고 있다"고 비난했다.

반면 찬탄파(탄핵 찬성) 안 의원은 윤 전 대통령 부부와의 절연과 혁신 의지를 강조했다. 그는 이날 사회관계망서비스(SNS)에 "대한민국 헌정사에 사상 초유의 사태가 이어지고 있다. 참담하다"면서도 "파렴치한 계엄 세력과 '윤어게인' 세력은 여전히 활개치고 있다. 이제 정말 정신을 차려야 한다"고 당부했다.

그러면서 "우리는 반드시 윤석열 부부와 절연하고 그 연을 끊어내야 한다"며 "오직 혁신만이 살길"이라고 했다.





장보경 기자 jbg@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>