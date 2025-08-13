본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

동두천시, 제22회 양성평등상 수상자 3명 선정

이종구기자

입력2025.08.13 11:38

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기 동두천시(시장 박형덕)는 2025년 제22회 동두천시 양성평등상 수상자로 3명을 선정했다고 13일 밝혔다.

장영애씨. 동두천시 제공

장영애씨. 동두천시 제공

AD
원본보기 아이콘
이선희씨. 동두천시 제공

이선희씨. 동두천시 제공

원본보기 아이콘
이철씨. 동두천시 제공

이철씨. 동두천시 제공

원본보기 아이콘

동두천시 양성평등상은 양성평등 문화 확산과 여성의 사회참여 확대 등 양성평등 실현에 기여한 시민에게 수여하는 표창이다. 올해는 지난 7월 1일부터 7월 28일까지 추천을 받아 총 7명의 후보자가 접수됐으며, 동두천시 양성평등위원회의 심사를 거쳐 최종 3명이 수상자로 결정됐다.


올해 수상자는 ▲'일과 가정의 양립 활성화 부분' 이선희(미용협회 동두천시지부장) ▲'양성평등 실현부문' 이철(사랑의 도너츠 봉사회 회장) ▲'양성평등 문화확산 부문' 장영애 (㈔한국국악협회 동두천지부 수석부지부장) 씨다.

박형덕 시장은 "올해도 양성평등상 수상자 세 분이 선정되었다는 소식을 접하며, 우리 사회가 성별에 관계없이 존중과 배려를 실천하는 방향으로 나아가고 있다는 희망을 느꼈다"며 "각자의 자리에서 양성평등을 위해 헌신해 주신 수상자 여러분께 진심으로 감사드린다. 앞으로도 동두천시는 일과 삶의 균형을 이루고, 누구나 차별 없이 존중받는 사회를 만들기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.


선정된 수상자들에게는 오는 9월 2일 평생학습관 한울림공연장에서 열리는 '2025년 양성평등주간 기념식'에서 상패가 수여될 예정이다.




동두천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

모든 의혹 '몸통' 김건희 구속…"나도 잡혀 들어갈라" 협조로 '분위기 반전' 가능성 모든 의혹 '몸통' 김건희 구속…"나도 잡혀 들어갈... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'구속' 김건희 첫 아침식사는 '1700원'… 식빵·소시지·샐러드 먹었다

조국·정경심 특별 사면에…딸 조민 "비 와도 마음은 맑음"

잘 나가고 있는데 또 송사라니…오타니, 하와이 부동산 개발 관련 피소

"누구길래 두달째 안 나타나지?"…900억원 당첨자에 호주 '들썩'

"이 맛있는 걸 한국인만 먹었어?"…美 진출 롯데리아, 오픈런 대박

"北해커 컴퓨터서 韓정부 해킹·中 협력 증거 찾아"

권도형, 美서 테라 사기 혐의 유죄 인정…최대 12년형 예상

새로운 이슈 보기