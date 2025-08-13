본문 바로가기
크래프톤 '인조이' 내년 상반기 PS5로도 즐긴다

노경조기자

입력2025.08.13 10:48

내주 맥 버전 출시…첫 DLC 공개 예정

크래프톤은 인생 시뮬레이션 게임 '인조이(inZOI)'의 플레이스테이션5(PS5) 버전을 내년 상반기에 발매한다고 13일 밝혔다.


크래프톤 '인조이'. 크래프톤 제공

게임 환경을 PS5 환경에 최적화해 콘솔 플랫폼에서도 PC와 동일한 수준의 플레이를 즐길 수 있게 했다.

크래프톤은 오는 20일 맥 버전 출시도 앞두고 있다. 애플 실리콘 기반의 애플 M2칩 이상, 16GB 이상의 통합 메모리가 탑재된 기기에서 이용 가능하다. 같은 날 '게임스컴 2025'에서는 인조이의 첫 번째 다운로드 가능 콘텐츠(DLC) '섬으로 떠나요'를 선보인다.


인조이는 지난 3월 스팀 얼리 액세스로 출시된 이후 일주일 만에 판매량 100만장을 돌파했다. 크래프톤은 글로벌 이용자들이 다양한 플랫폼에서 인조이를 즐길 수 있도록 할 계획이다.




노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr
