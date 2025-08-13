솔로몬랩스, 467만 달러 시드 투자 유치…"누적 1450만 달러 달성"

두나무앤파트너스·베이스벤처스 투자 참여

솔로몬랩스는 두나무앤파트너스와 베이스벤처스로부터 467만 달러(65억원) 규모의 투자를 받으며 시드 투자를 최종 마무리했다고 13일 밝혔다.

누적 시드 투자금은 1450만 달러(203억원)로, 솔로몬랩스는 "초기 단계 스타트업 가운데서도 이례적으로 큰 규모를 기록했다"고 설명했다.

이번 라운드는 지난달 미국 벤처캐피털 베세머 벤처 파트너스의 투자와 동일한 라운드 안에서 진행됐다. 이로써 솔로몬랩스는 창업 1년여 만에 한미 양국에서 글로벌 VC의 신뢰를 동시에 확보하게 됐다. 특히 베이스벤처스는 지난해 11월 첫 투자 이후, 이번에도 추가 투자를 단행했다.

지난해 창업해 미국 뉴욕에 본사를 둔 인공지능(AI) 에이전트 기업 솔로몬랩스는 세금 신고 자동화 솔루션 '솔로몬 AI'를 제공하고 있다. 서비스 출시 6개월 만에 연 환산 매출(ARR) 100만 달러를 달성했으며, 연말까지 300만 달러 달성이 목표다.

이번 투자금을 통해 ▲AI 세부 분류 모델 고도화 ▲사용자 인터페이스(UI) 개선 ▲학자금 대출를 비롯한 다양한 세금 항목 및 적용 주(州) 확장 등으로 제품 경쟁력을 강화할 계획이다. 장기적으로는 데이터 기반 세금 신고 최적화 및 맞춤형 절세 전략 제안 기능도 선보인다.

임수진 두나무앤파트너스 파트너는 "솔로몬랩스는 AI를 통한 세무 자동화 분야에서 기술적 차별성과 시장 이해도를 동시에 갖춘 팀"이라며 "향후 미국 시장에서의 빠른 확장과 회계법인의 업무 혁신을 이끌 것으로 기대한다"고 했다.

이기경 솔로몬랩스 대표는 "한국 대표 VC인 두나무앤파트너스와 베이스벤처스의 투자는 솔로몬랩스의 기술력과 시장 문제 해결 능력을 인정받은 결과"라며 "세무 AI 자동화 범위를 넓혀 더 많은 회계법인이 고품질 서비스를 제공하도록 지원하겠다"고 했다.





