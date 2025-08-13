"소득·자산 불평등 대응 연구" 한은, 국회입법조사처와 MOU

한국은행은 12일 국회입법조사처와 학술연구 협력에 관한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

(왼쪽부터)이관후 국회입법조사처장과 이창용 한국은행 총재가 12일 서울 여의도 국회입법조사처 부속회의실에서 학술연구 협력에 관한 MOU를 체결한 후 기념촬영을 하고 있다. 한국은행 AD 원본보기 아이콘

이번 협약은 소득 및 자산 불평등 심화에 대응한 실효성 있는 입법과 정책을 연구하기 위해 관련 데이터와 연구성과를 공유하고 공동 학술연구를 추진하기 위해 이뤄졌다. 한은과 국회입법조사처는 공동 학술 활동에 필요한 데이터와 연구성과를 공유하기 위한 공동 행사를 개최하는 등 지속적이고 체계적인 학술교류를 위해 협력한다는 방침이다.

한은 관계자는 "앞으로도 학계, 외부 연구기관과의 학술교류와 협력을 활발하게 추진해 나갈 것"이라고 말했다.





김유리 기자 yr61@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>