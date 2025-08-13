본문 바로가기
KGM, 2025년 임금협상 조인식 개최…16년 연속 무분규

전영주기자

입력2025.08.13 09:31

KG모빌리티 (이하 KGM)가 2025년 임금협상 합의안에 대한 조인식을 가졌다고 13일 밝혔다.


황기영 KG모빌리티 대표이사(오른쪽)와 노철 노동조합 위원장이 2025년 임금협상 조인식을 갖고 있다. KG모빌리티

전날 평택본사에서 열린 조인식은 황기영 KGM 대표이사와 노철 노동조합 위원장 등 교섭위원들이 참석했으며 합의안에 대한 서명과 함께 협력적 노경 문화 정착을 위한 화합을 다졌다.

노사는 일터를 지키고 소비자 신뢰를 토대로 판매물량을 증대하려면 안정적인 노경관계가 중요하다는 데 인식을 같이하고 한발씩 양보하며 견해차를 해소할 수 있었다.


KGM은 지난 6월 상견례를 시작해 지난달 30일 마무리된 15차 협상을 통해 기본급 7만5000원과 PI(생산장려금)을 포함해 총 350만원의 잠정합의안을 도출했다. 지난달 31일 투표 참여 조합원(2941명) 중 64.5%(1897명) 찬성으로 최종 가결됐다. 이번 협상 타결로 2010년 이후 16년 연속 무분규로 협상을 마무리했다.




전영주 기자 ange@asiae.co.kr
