김영록 지사 "김건희 여사 구속사태 부끄러운 일"

김영록 전라남도지사가 김건희 여사 구속과 관련, '부끄러운 일이다'고 일갈했다.

김 지사는 13일 자신의 페이스북을 통해 "어젯밤 말도 많고 탈도 많았던 김건희씨가 구속됐다"며 "사필귀정 인과응보의 당연한 결과다"고 밝혔다.

이어 "김건희씨는 도이치모터스 주가조작, 명태균 공천개입, 고가 목걸이와 명품백 수수, 양평 고속도로 노선변경 등 수많은 의혹에 휩싸여 왔다"며 "의혹에 대한 증거와 증언이 차고 넘치는데도, 뻔뻔하게 혐의를 전면 부인하면서 많은 국민의 공분을 샀다"고 꼬집었다.

그러면서 "우리나라 역사상 처음으로 전직 대통령과 그 부인이 동시에 구속된 것은 대단히 불행하고 부끄러운 일이다"며 "다시는 최고 권력자에 의한 국기문란 사태가 발생하지 않도록 성역없는 철저한 수사와 단죄를 해야 한다"고 썼다.

또 "내란행위와 그 방조범죄 행위에 대해선 사면대상에서 제외해야 정의가 바로 선다"며 "엄정한 법적, 역사적 심판을 통해 불행한 역사를 청산하고 대한민국이 새롭게 출발하는 계기로 삼아야 할 것이다"고 했다.

한편 서울중앙지법 정재욱 영장전담 부장판사는 지난 12일 11시 58분께 자본시장법 위반, 정치자금법 위반, 특정범죄 가중처벌법상 알선수재 혐의로 청구된 김건희 여사의 구속영장을 발부했다.

이에 대한민국 헌정사상 최초로 전직 대통령 부부가 같은 시기에 구속됐다.





