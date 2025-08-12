본문 바로가기
日국민 49% "이시바 정권 유지 찬성"…반대 40%

유제훈기자

입력2025.08.12 20:26

시계아이콘00분 30초 소요
이시바 시게루 일본 총리가 지난달 열린 참의원 선거 패배 이후 자유민주당에서 사임 압력을 받는 가운데, 일본 국민 절반가량은 이시바 정권 유지에 찬성한다는 조사 결과가 나왔다.

연합뉴스

연합뉴스

NHK는 지난 9~11일 1137명을 상대로 실시한 여론조사에서 이시바 총리가 총리직을 유지하겠다는 의사를 표명한 데 대해 49%가 찬성했다고 12일 보도했다. 반대한다는 응답자는 40%로 이에 미달했다. 특히 자민당 지지층에서는 69%가 이시바 정권 유지에 찬성했다.


연령별 찬성 응답률을 보면 18∼39세가 27%로 가장 낮았고, 80세 이상이 63%로 가장 높았다. 이번 조사에서 이시바 내각의 지지율은 전달 대비 7%포인트 상승한 38%였다. 내각을 지지하지 않는다는 의견은 8%포인트 내린 45%였다.

향후 바라는 정권 형태는 44%가 현재처럼 자민-공명당이 연립하고 정책별로 야당과 협력하는 것을 선호했고, 자민-공명당에 일부 야당을 참여시키는 연정 확대를 선호하는 응답자는 26%였다. 야당 중심의 정권교체를 선호하는 응답은 18%에 머물렀다.


미국과의 통상 협상 결과에 대해서는 45%가 긍정적으로 평가했고 48%는 부정적으로 평가했다.




유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr
