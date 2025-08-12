日국민 49% "이시바 정권 유지 찬성"…반대 40%

이시바 시게루 일본 총리가 지난달 열린 참의원 선거 패배 이후 자유민주당에서 사임 압력을 받는 가운데, 일본 국민 절반가량은 이시바 정권 유지에 찬성한다는 조사 결과가 나왔다.

NHK는 지난 9~11일 1137명을 상대로 실시한 여론조사에서 이시바 총리가 총리직을 유지하겠다는 의사를 표명한 데 대해 49%가 찬성했다고 12일 보도했다. 반대한다는 응답자는 40%로 이에 미달했다. 특히 자민당 지지층에서는 69%가 이시바 정권 유지에 찬성했다.

연령별 찬성 응답률을 보면 18∼39세가 27%로 가장 낮았고, 80세 이상이 63%로 가장 높았다. 이번 조사에서 이시바 내각의 지지율은 전달 대비 7%포인트 상승한 38%였다. 내각을 지지하지 않는다는 의견은 8%포인트 내린 45%였다.

향후 바라는 정권 형태는 44%가 현재처럼 자민-공명당이 연립하고 정책별로 야당과 협력하는 것을 선호했고, 자민-공명당에 일부 야당을 참여시키는 연정 확대를 선호하는 응답자는 26%였다. 야당 중심의 정권교체를 선호하는 응답은 18%에 머물렀다.

미국과의 통상 협상 결과에 대해서는 45%가 긍정적으로 평가했고 48%는 부정적으로 평가했다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr



