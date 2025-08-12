본문 바로가기
李대통령, 기자協 축사 "허위조작·선동서 민주주의 지켜야"

유제훈기자

입력2025.08.12 19:55

이규연 수석 대독 61주년 축사

이재명 대통령은 12일 한국기자협회 창립 61주년을 맞아 "허위 조작 정보와 선동에서 우리 민주주의를 지켜내는 것이 가장 큰 과업"이라고 말했다.

李대통령, 기자協 축사 "허위조작·선동서 민주주의 지켜야"
이 대통령은 이날 이규연 대통령실 홍보소통수석비서관이 대독한 기자협회 창립 61주년 축사를 통해 "군사독재정권에 맞선 투쟁의 구심체로 기자협회가 탄생한 것으로 알고 있다. 지금 투쟁 대상은 바뀌었다"며 이같이 밝혔다.


이 대통령은 "우리는 급변하는 세계 질서 속에서 안정과 성장을 동시에 이뤄내야 하는 엄중한 과제도 마주하고 있다"며 "우리 사회에 건전한 토론과 활발한 소통이 이뤄질 때 이런 과제도 풀어낼 수 있을 것"이라며 "공정하고 균형 잡힌 언론 보도가 뒷받침된다면 충분히 가능한 일"이라고 했다.

이어 이 대통령은 "국민주권 정부는 공정한 언론 환경을 구축하고 언론이 전하는 진실의 목소리를 경청하겠다"면서 "언론이 정론직필로 본연의 역할을 다할 때 우리 사회는 더욱 건강해지고 민주주의의 토대는 굳건해질 것"이라고 당부했다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr
