본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

대통령실

위성락, 美 하원의원단 면담…'미래형 포괄적 전략동맹' 지원 당부

임철영기자

입력2025.08.12 18:17

시계아이콘00분 39초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

美 하원의원 방한…"정상회담 성공 위해 지원"
위성락 "대미 투자가 윈윈하는 결과로 이어지도록 의회 지원 필요"

위성락 국가안보실장이 12일 베스 반 듀인 미국 하원의원·리차드 맥코믹 하원의원과 면담을 가졌다고 대통령실이 밝혔다. 이들 두 의원은 미 의회 휴회 기간을 맞아 방한했다.

위성락, 美 하원의원단 면담…'미래형 포괄적 전략동맹' 지원 당부
AD
원본보기 아이콘

이날 면담에서 위 실장은 두 의원의 방한을 환영한다고 하고 변화하는 안보·경제 환경 속에서 한미가 '미래형 포괄적 전략동맹' 비전 하에 동맹을 강화·발전시켜 나갈 수 있도록 관심과 지원을 당부한다고 했다.


또 위 실장은 두 의원의 소속 지역인 텍사스 주와 조지아 주에 우리 기업의 반도체·자동차 배터리 분야 등 전략 분야 투자가 지역 경제 활성화와 고용 창출에 기여하고 있음을 언급하면서 이 같은 대미 투자가 양국 모두에 윈윈하는 결과로 이어질 수 있도록 의회 차원의 관심과 지원이 필요함하다는 점도 강조했다.

이어 위 실장은 조만간 있을 한미 정상회담에서 한미 정상이 굳건한 한미동맹을 확인하고 동맹 발전 방안에 대해 심도있게 논의하기를 기대한다고 했고, 두 의원은 정상회담의 성공을 위해 지원을 아끼지 않겠다고 답변했다.


한편 이날 면담에서 두 의원은 우리 기업의 대미 투자 확대에 사의를 표하고 더 많은 기업들이 투자하여 한미 경제 협력이 더욱 강화될 수 있도록 지원하겠다고 했다. 또한 미 의회 내에 한미동맹에 대한 초당적 지지가 있음을 확인하고, 앞으로 동맹 발전을 위해 지속 노력해 나가겠다고 밝혔다.




임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

150만원 '황제주'인데 아쉽네…'불닭 열풍' 삼양식품, 주주환원은 'D학점'[K푸드 G리포트] 150만원 '황제주'인데 아쉽네…'불닭 열풍' 삼양식... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"1분만에 진짜 됨"…추성훈이 마시던 그 스무디, 한국서도 '대박'

"청소는커녕 사고만" '국민 이모님'의 배신, 로청 피해 급증

8월엔 팔기 바쁜 외국인들…이 종목만 사들인다

식을 줄 모르는 케데헌 열풍…'골든' 빌보드 핫100 1위

미국, '핵심 설계자'에서 '질서 위협자'로

대출규제 약발 다했나… 강남 매수심리 2주째 상승

최대 130년형인데…테라 사기혐의 권도형, 갑자기 유죄 인정?

새로운 이슈 보기