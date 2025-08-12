본문 바로가기
에버랜드 쌍둥이 판다, 엄마와 함께 한 마지막 날

김형민기자

입력2025.08.12 16:49

00분 18초 소요
12일 엄마와 함께 있는 모습 마지막 공개
13일부터 홀로서기 본격 돌입

우리나라에서 최초 쌍둥이로 태어난 에버랜드 판다 자매 루이바오, 후이바오가 엄마와 함께 있는 모습이 12일 일반에 마지막으로 공개됐다. 오는 13일부터는 엄마 아이바오 품을 떠나 홀로서기에 본격 돌입한다.


루이바오(좌), 후이바오(가운데), 아이바오(우). 사진=삼성물산

판다는 태어난 지 보통 1년 반에서 2년이 지나면 엄마에게서 독립한다. 이에 따라 쌍둥이 판다는 그동안 엄마 아이바오와 떨어져 지내는 시간을 순차적으로 늘려온 독립 트레이닝을 진행해왔다. 13일부터는 에버랜드 판다월드에서 오전에는 엄마 아이바오를, 오후에는 쌍둥이 판다의 귀여운 모습을 만나볼 수 있다.

오는 9월 새롭게 오픈하는 판다 세컨하우스에서는 루이바오와 후이바오가 적응 기간을 마치는 대로 일반에 종일 공개될 예정이다.


루이바오(좌), 후이바오(가운데), 아이바오(우). 사진=삼성물산

아이바오(앞), 후이바오(우), 루이바오(맨뒤). 사진=삼성물산

루이바오(좌), 아이바오(가운데), 후이바오(우). 사진=삼성물산

에버랜드 판다월드에서 함께 있는 판다 세 모녀의 모습. 사진=삼성물산

김형민 기자 khm193@asiae.co.kr
